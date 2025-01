Atum de 276 quilos leiloado por 1,3 milhões de euros no Japão

Um atum-rabilho atingiu o segundo preço mais elevado desde que há registos: ultrapassou o milhão de euros neste que foi o primeiro leilão do ano no mercado de peixe de Toyosu, em Tóquio.

Um único atum, 276 quilos, cerca de 1,3 milhões de euros. Durante o primeiro leilão do ano no mercado de Toyosu, um dos principais pontos turísticos de Tóquio nos últimos anos, um atum rabilho com 276 quilos foi arrematado por 207 milhões de ienes. É o segundo preço mais elevado desde que há registo.

“O primeiro atum do ano traz boa sorte”, afirma Shinji Nagao, presidente da cadeia de restaurantes Sushi Ginza Onodera, citado pela Kyodo News. “Queremos fazer as pessoas sorrir com a comida.”

O atum, capturado ao largo da costa de Oma, na província japonesa de Aomori, no nordeste do país, foi comprado por um grossista intermediário e pela empresa que explora 20 restaurantes de sushi em três países, incluindo espaços galardoados com estrelas Michelin (15 no total).

“Era gordo como uma vaca”, reage o pescador Masahiro Takeuchi, de 73 anos, ao recordar o momento em que viu o atum. “É como um sonho. Preocupa-me sempre saber quantos anos mais poderei fazer este trabalho, mas estou incrivelmente feliz”, acrescenta, citado pela agência de notícias japonesa.

Em 2019, um atum rabilho tinha sido vendido por 333,6 milhões de ienes (mais de dois milhões de euros), o preço mais elevado desde que há registos, iniciados em 1999. Com a pandemia, o preço tinha caído para 20,8 milhões (cerca de 128 mil euros).