O aeroporto que nunca perdeu uma mala: são 30 anos de excelência para Osaka

O Aeroporto de Kansai, que serve cidades como Osaka, Quioto​ e Kobe, orgulha-se de nunca ter tido um incidente com bagagem extraviada nos 30 anos que leva a operar, ganhando o reconhecimento como o aeroporto com o melhor serviço de bagagem do mundo.

O Aeroporto de Kansai foi galardoado com o título de Melhor Aeroporto do Mundo para Entrega de Bagagens na categoria de manuseamento de bagagens dos World Airport Awards 2024, uma avaliação internacional de aeroportos realizada por uma organização internacional de classificação da aviação sediada no Reino Unido. Esta é a oitava vez que recebe este prémio, sendo que, em termos gerais, se classificou em 18º - Porto conquistou o 80.º lugar e Lisboa o 90.º.

Durante os períodos de pico, o Aeroporto de Kansai manuseia até 30 mil peças de bagagem por dia. A bagagem é seleccionada por destino e transportada num tapete rolante. Para além de monitorizarem as malas com sensores, os funcionários também patrulham a área para verificar se há malas caídas. De acordo com a empresa gestora do aeroporto, esta medida adicional reduz significativamente o risco de perda de bagagem. Resultado: o aeroporto tem uma boa reputação entre os passageiros estrangeiros no que diz respeito à bagagem.

No início de Dezembro, por exemplo, um passageiro de 35 anos da Tanzânia ficou impressionado ao ver que todas as pegas das malas no tapete rolante na área de recolha de bagagens estavam viradas para os passageiros.

Depois de a bagagem ser descarregada e recolhida na área de manuseamento de carga à chegada ao aeroporto, o pessoal de apoio em terra alinha manualmente as pegas das malas antes de as colocar no tapete rolante.

Por outro lado, o aeroporto está a enfrentar falta de pessoal, enquanto se espera que a Exposição Osaka-Kansai de 2025 traga um aumento do número de passageiros no aeroporto.