Já há taxas para calcular quanto IRS fica retido em 2025

O Governo publicou, esta segunda-feira, em Diário da República, as tabelas de retenção de IRS na fonte. Veja aqui as taxas aplicadas aos rendimentos de 2025: tabelas de retenção na fonte.

As tabelas garantem que só há retenção na fonte a partir dos 870 euros de salário mensal, uma vez que esse é o valor do vencimento mínimo nacional e, de acordo com as regras do IRS, quem ganha até esse patamar de rendimento não paga imposto.

Nalguns casos, a exclusão de retenção na fonte é mais alta. Quem for trabalhador dependente, casado e o único titular de rendimentos do casal não está sujeito a retenção se o salário for até 957 euros brutos mensais. Para trabalhadores com deficiência, o patamar também é mais elevado.