Novas tabelas de retenção baixam imposto adiantado ao Estado todos os meses. Para sentirem efeito do IRS Jovem já, trabalhadores têm de pedir à empresa para fazer o desconto pelas regras do incentivo.

A publicação das novas tabelas de retenção na fonte do IRS pelo Governo no Diário da República desta segunda-feira obriga as empresas e as outras entidades pagadoras de salários e pensões, como a Segurança Social e a Caixa Geral de Aposentações (CGA), a aplicar a cobrança actualizada do imposto mensal aos salários já deste mês de Janeiro.