A elite da tecnologia volta a Las Vegas e diz a Trump que rejeita mais taxas

A Consumer Electronic Show (CES), em Las Vegas, nos EUA, é uma das mais influentes feiras de tecnologia do mundo e a próxima edição anual, que abre esta terça-feira portas, começa com uma mensagem para Donald Trump, que toma posse como Presidente daqui a duas semanas, no dia 20, depois de prometer agravar os direitos aduaneiros, isto é, as taxas de importação de produtos da Ásia ou da Europa.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt