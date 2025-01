Desemprego sobe para 6,7% em Novembro, mas emprego volta a atingir recorde

Subida do número de desempregados não impede que o emprego continue a crescer. População empregada ultrapassou 5,1 milhões em Novembro.

Depois de ter estabilizado em 6,6% nos meses de Setembro e Outubro, o desemprego aumentou para 6,7% em Novembro. Já a população empregada praticamente estagnou, mas isso não impediu que tivesse atingido um novo recorde, ultrapassando 5,1 milhões de pessoas.

Os dados provisórios divulgados nesta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) dão conta de 363,8 mil pessoas desempregadas, uma subida de 0,3% face a Outubro e de 3,1% na comparação com 2023. Este número traduz-se numa taxa de desemprego de 6,7%, acima dos 6,6% registados em Outubro e mais 0,2 pontos percentuais em relação à taxa registada no ano anterior.

O INE destaca o facto de a taxa de desemprego ter alcançado o nível mais elevado desde Outubro de 2023, “quando igualou esse valor”.

O desemprego de jovens registou um recuo para 21,5%, depois de em Outubro ter alcançado os 22,1% e de no ano anterior ter afectado 23,9% dos jovens entre os 16 e os 24 anos. As mulheres (6,8%) continuam a ter uma taxa de desemprego superior à dos homens (6,5%).

A subutilização do trabalho (que inclui população desempregada, o subemprego de trabalhadores a tempo parcial, os inactivos à procura de emprego, mas não disponíveis e os inactivos disponíveis, mas que não procuram emprego) abrangeu 613,7 mil pessoas, valor superior ao do mês anterior (mais 0,6%) e inferior ao de um ano antes (menos 4%).

A taxa de subutilização do trabalho, que dá uma percepção mais abrangente do mercado de trabalho do que o desemprego, foi estimada em 11%, um aumento ligeiro face a Outubro (10,9%) e um recuo de 0,6 pontos percentuais relativamente a Novembro de 2023.

Emprego em máximos

As estatísticas provisórias dão conta de uma estagnação da população empregada entre Outubro e Novembro, mas quando se olha para o período homólogo a verdade é que o número de pessoas a trabalhar em Portugal aumentou 1,3%.

“A população empregada, estimada em 5,107 milhões de pessoas, atingiu o valor mais elevado desde o início da série”, refere o INE.

Os dados mostram que o aumento da população empregada foi particularmente notório na população feminina, tanto em cadeia como na comparação homóloga, e entre os jovens.

Estas oscilações do emprego e do desemprego levaram a que a população activa tivesse aumentado tanto em relação a Outubro como face ao ano anterior, para perto de 5,5 milhões de pessoas.

“Em Novembro de 2024, a população activa (5,470 milhões) alcançou o valor mais elevado desde o início da série iniciada em Fevereiro de 1998”, destaca o instituto de estatísticas.