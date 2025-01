Confiança cai no final de 2024 e lança dúvidas sobre ritmo do consumo

À semelhança do que acontece com muitos dos seus parceiros europeus e apesar da perspectiva de novas descidas nas taxas de juro, a economia portuguesa assistiu no último trimestre do ano passado a uma inversão da tendência anterior de subida dos índices de confiança dos consumidores. A dúvida está agora em saber se tal levará a que haja mais poupança, travando o ritmo de crescimento do consumo e do investimento feito pelas famílias.

