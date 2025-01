Netflix passa a transmitir campeonatos de wrestling em directo

Raw estreia-se na Netflix esta segunda-feira com John Cena. Plataforma de streaming quer expandir as transmissões desportivas em directo e Portugal está na lista.

A próxima aventura da Netflix na programação ao vivo começa esta segunda-feira, dia em que a empresa transmite seu primeiro episódio de Raw, o espectáculo semanal da World Wrestling Entertainment (WWE) que tem sido um símbolo da televisão norte-americana há três décadas. Os executivos da WWE estão a mudar o seu principal programa da USA Network da Comcast para a plataforma de streaming, na esperança de conseguirem atrair mais fãs de todas as idades em todo o mundo.

"Quando se olha para a Netflix e para o seu alcance global e poder da plataforma, era altura de a nossa marca se juntar à deles", disse o presidente da WWE, Nick Khan. A plataforma concordou em pagar mais de cinco mil milhões de dólares pelos direitos de transmissão de Raw e de outros programas da WWE, incluindo o Smackdown e o Wrestlemania, ao longo de dez anos, no âmbito da entrada do serviço de streaming em eventos ao vivo que são atractivos para publicitários.

A WWE ganhou popularidade com personalidades como Hulk Hogan e a estrela de cinema Dwayne "The Rock" Johnson, em histórias que cativaram os espectadores. Uma das fãs era Bela Bejaria, actualmente directora de conteúdos da Netflix. Recorda-se de ver figuras de grande dimensão como Hogan, Randy Savage e Andre the Giant, com o avô, depois de a família se ter mudado para Los Angeles, quando tinha apenas nove anos. "Acontece que a minha experiência de ver luta livre com a minha família não é assim tão invulgar", disse. "Eles têm uma enorme base de fãs multigeracional com uma lista de estrelas e um drama emocionante."

Actualmente, a WWE tem mais de mil milhões de seguidores nas redes sociais, indicou Bejaria. "Combinar a intensidade dos fãs da WWE com o fandom e o alcance da Netflix fazia todo o sentido", acrescentou.

Raw será transmitido em directo todas as segundas-feiras exclusivamente na Netflix nos Estados Unidos, Canadá, América Latina e outros territórios [incluindo em Portugal, nas madrugadas de terça-feira]. Chegará à Netflix de outros países ainda este ano, incluindo a Índia, em Abril. Em 2025, a WWE organizará mais eventos Raw e Smackdown em mercados internacionais e tem como objectivo encontrar superestrelas em todo o mundo. "Não podemos ser apenas uma empresa americana, a transmitir conteúdos americanos, esperando que as pessoas apareçam e sintonizem", disse Khan. "Temos de estar no terreno".

O episódio de Raw desta segunda-feira será transmitido em directo dos arredores de Los Angeles, com a participação do lutador e actor John Cena, Roman Reigns, Cody Rhodes e outros. O programa irá para o ar 52 semanas por ano, um salto significativo em relação aos poucos eventos ao vivo que a Netflix tem realizado até à data.

Em Novembro, a Netflix registou 65 milhões de transmissões simultâneas de um combate de boxe entre Mike Tyson, de 58 anos, e Jake Paul, de 27, uma personalidade conhecida do YouTube. Alguns utilizadores relataram problemas de buffering (carregamento de dados) durante o combate. A Netflix atribuiu as falhas ao grande número de telespectadores e disse que, desde então, tinha reforçado a sua tecnologia.

No dia de Natal, as transmissões da Netflix de dois jogos da Liga Nacional de Futebol Americano decorreram sem problemas e atraíram mais de 30 milhões de espectadores cada. Paul Levesque, director de conteúdos da WWE, declarou que não está preocupado com a possibilidade de haver alguns contratempos quando o Raw estrear. "Se piscar um par de vezes e fizermos 60 milhões, por mim tudo bem", brincou.