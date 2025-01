Incidentes em recintos desportivos aumentaram, mas violência diminuiu

De acordo com o relatório de análise da violência associada ao desporto, o aumento substancial de incidentes caracteriza, apesar da diminuição de episódios de violência, a época desportiva 2023-24. O Ponto Nacional de Informações sobre Desporto (PNID) registou 8879 incidentes em espectáculos desportivos na temporada passada, mais 2780 do que em 2022-23, uma subida motivada pela utilização crescente de artefactos pirotécnicos, que correspondem a 63,9% do total (5673).

Ao aumento de incidentes corresponderam 573 medidas de interdição de acesso a recinto desportivo, o número mais elevado numa só época, em Portugal, na sua maioria aplicadas pela Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD), que participa na elaboração do relatório.

"Apesar de sinais positivos de outros indicadores, o aumento do uso de artefactos pirotécnicos nos recintos desportivos destacou-se como uma preocupação crescente, reflectindo uma tendência europeia no período pós-pandemia", indica o relatório, cuja quinta edição é datada de 30 de Dezembro de 2024.

A posse/uso de artefactos pirotécnicos é intensificada pelo fácil acesso a este tipo de materiais e a UEFA já identificou que a sua utilização em recintos desportivos é "alimentada pelas redes sociais" - a par das invasões de campo -, "em busca de notoriedade online".

Num distante segundo lugar na lista surge o incidente de dano, cujo crescimento exponencial (382 em 2022-23 para 738 em 2023-24) resulta da "ocorrência atípica de cerca de 500 incidentes" em um único jogo de futebol, a final da Taça de Portugal, entre FC Porto e Sporting.

As autoridades contabilizaram um total de 525 cadeiras danificadas no Estádio Nacional, em Oeiras, no jogo que os portuenses ganharam por 2-1, após prolongamento, o que fez com que o número de incidentes de dano ultrapassasse o de injúrias, apesar de este também ter aumentado de forma significativa (468 para 717).

Número-recorde de interdições

Em sentido inverso, registou-se uma descida nos incidentes relacionados com o incitamento à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância (114, menos 67 do que em 2022-23) e agressões (302, menos 41), bem como no número de infracções registadas ao promotor do espectáculo desportivo, com 406.

Segundo os dados do PNID, que resultam da informação fornecida pelas forças de segurança (nomeadamente PSP e GNR), autoridades judiciárias e administrativas, o futebol continua a concentrar a esmagadora maioria dos incidentes, com 8213, seguido do futsal (432) e do hóquei em patins (101).

A I Liga é a competição que regista o maior volume de incidentes (4031), seguida da Taça de Portugal (1296), futebol distrital (917) e competições europeias (755), ainda que na divisão principal se tenham verificado descidas nas tipologias de dano (de 102 em 2022-23 para 32), infracções do promotor relacionadas com a segurança do espectáculo desportivo (de 109 para 26) e venda ilícita de bilhetes (de 98 para 17).

Com 3443 incidentes registados, a utilização de material pirotécnico representa 85,4% do total de incidentes identificados na época passada na I Liga, a maioria dos quais ocorridos nos jogos em que participaram os três candidatos ao título: Benfica, Sporting e FC Porto.

Como reflexo daqueles dados estatísticos, da época passada resultaram 573 interdições de acesso a recinto desportivo, o número mais elevado de sempre e um aumento de 21,1% comparativamente à anterior, com 483 a serem da responsabilidade da APCVD e 90 determinadas por autoridades judiciárias.

No total, a APCVD produziu 786 decisões condenatórias, com carácter definitivo, e as que resultaram em interdições de acesso a recinto desportivo visaram maioritariamente adeptos do Benfica (176), Sporting (88) e FC Porto (41), valores que sobem para 108 no caso dos sportinguistas e 53 no dos portistas quando são contabilizadas as proferidas por tribunais.

A esmagadora maioria recaiu sobre o futebol (93,6%) e a I Liga em particular (56%), com 71,4% a pertencerem a grupos organizados de adeptos e tendo como principal ilícito a introdução ou utilização de pirotecnia em recintos desportivos (76,8%).

O relatório de análise da violência associada ao desporto de 2023-24 teve por referência o calendário do futebol, no período compreendido entre 1 de Julho de 2023 e 30 de Junho de 2024, devido à "representatividade desta modalidade no total de dados recolhidos".