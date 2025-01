Forest alcança Arsenal na Premier League após braço-de-ferro português

Seis vitórias consecutivas, eis o que alcançou nesta segunda-feira, na Premier League, o Nottingham Forest, comandado por Nuno Espírito Santo. Em casa do Wolverhampton, orientado por outro português (Vítor Pereira), os visitantes ganharam por 0-3 e consolidaram o estatuto de grande sensação da prova.

Os "wolves" tiveram mais posse, mais remates, mas a eficácia na finalização do Forest ditou leis. Foram três remates enquadrados (11 no total) e todos deram golo: o primeiro de Gibbs-White, logo aos 7', o segundo do inevitável Chris Wood, aos 44', e o último de Taiwo Awoniyi, já na compensação (90+4').

Este triunfo fora de portas (o sétimo nessa condição no campeonato) permite à equipa de Nottingham fechar a 20.ª jornada da prova com os mesmos 40 pontos do Arsenal, segundo classificado. Melhor, só mesmo o Liverpool, que lidera com 46 pontos e um jogo a menos.

É, de resto, o melhor ciclo de resultados do Forest nesta época, que subiu nesta segunda-feira um patamar à custa da primeira derrota de Vítor Pereira na Liga inglesa (somava duas vitórias e um empate). Os “wolves” ocupam a 17.ª posição, a primeira acima da linha de água, com os mesmos pontos do 18.º, o Ipswich.