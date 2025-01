Terça na TV: O Abismo e uma Descoberta Decisiva, com educação

CINEMA

Morrer em Las Vegas

AXN Movies, 22h45

Ben é um produtor de cinema alcoólico que perdeu tudo. Dirige-se a Las Vegas com um único propósito: beber até morrer. Ali conhece Sera, uma prostituta, também ela num beco sem saída. Mike Figgis realizou, em 1995, este filme baseado no romance semi-autobiográfico de John O’Brien, que se suicidou duas semanas após ter vendido os direitos da adaptação ao cinema. É protagonizado por Elisabeth Shue e por Nicolas Cage – que faz 61 anos nesta terça-feira – no papel que lhe valeu o Óscar de melhor actor.

SÉRIES

Descoberta Decisiva

Netflix, streaming

Crime, trauma e árvores genealógicas. Estreia-se um thriller criminal sueco sobre o caso real de um duplo homicídio que abalou uma cidade do Sul do país e que acabaria por ser revolvido de forma incomum, depois de uma longa investigação.

Em Outubro de 2004, um menino e uma mulher foram assassinados em Linköping. Durante muito tempo, as famílias ficaram sem respostas sobre quem teria sido o responsável. Acabou por ser finalmente identificado 16 anos depois, graças a uma descoberta feita por um genealogista, Peter Sjölund. Ele e a jornalista Anna Bodin descrevem o processo num livro de não-ficção editado em 2021, no qual esta série se baseia.

O Abismo

RTP2, 22h01

A nova minissérie para os serões de segunda a sexta é esta produção francesa em torno de Elsa, Laurent e a filha, uma família que fica sem chão quando a primeira desaparece e começam a vir ao de cima revelações de que ela não era quem dizia ser.

The Equalizer

Star Channel, 22h15

Quarta leva de episódios da série em que Queen Latifah encarna uma mãe solteira nova-iorquina tornada “vigilante”. Esta leva de episódios, que a crise de argumentistas atrasou, retoma a acção no cliffhanger do final da terceira temporada, entre rebeldes venezuelanos, a CIA e uma equipa em perigo mortal.

Lei & Ordem: Unidade Especial

Star Life, 22h20

A mais longeva série criminal do franchise de Dick Wolf entra na 26.ª temporada com a detective Kate Silva (interpretada por Juliana Aidén Martinez) a reforçar a brigada liderada por Olivia Benson (Mariska Hargitay, numa interpretação premiada com um Emmy e um Globo de Ouro). Há novos casos todas as terças.

DOCUMENTÁRIOS

Como Apanhar Um Traficante

National Geographic, 22h10

Cocaína escondida em polpa de abacate, uma frota de carros furtados e cogumelos psicadélicos enviados pelo correio. Eis algumas das histórias a conhecer na oitava temporada, a chegar aos serões de terça-feira. A série documenta os esforços das autoridades norte-americanas para conter o tráfico – de drogas, bens roubados, arte, documentos, pessoas… – e as formas cada vez mais engenhosas e criativas que criminosos e redes utilizam para se esquivarem às malhas da lei.

Se Isto É Um Homem

RTP2, 22h57

Realizado por Marco Turco, este docudrama de 2021 foca-se no escritor italiano Primo Levi, o sobrevivente ao Holocausto que escreveu o livro epónimo. Ao registar nele as suas memórias do campo de concentração de Auschwitz, criava uma obra-prima da literatura e tornava-se, como sublinha a sinopse, “um símbolo da maior tragédia colectiva do século XX”.

INFORMAÇÃO

Tudo É Economia

RTP3, 23h

Fernando Alexandre, ministro da Educação, Ciência e Inovação, entra numa emissão especial que avalia o estado da escola pública tendo em conta a falta de professores, a multiplicação de greves, a estagnação do modelo de ensino e outros desafios. Os economistas Pedro Brinca e Ricardo Paes Mamede juntam-se à conversa.

DESPORTO

Futebol: Sporting x Porto

SIC, 19h40

Directo. “Leões” e “dragões” encontram-se em Leiria, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, para disputar a primeira meia-final da Taça da Liga, numa partida arbitrada por António Nobre. O vencedor do clássico defrontará o Benfica ou o Braga (detentor do título) – que ali jogam quarta-feira, por esta hora – na final marcada para o próximo sábado.