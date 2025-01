As personagens “inesquecíveis” de Fernanda Torres, a primeira brasileira a vencer um Globo de Ouro

Actriz de 59 anos é a primeira brasileira a receber a distinção de Melhor Actriz pelos Globos de Ouro. Eis algumas personagens que construíram o percurso de Fernanda Torres no mundo do cinema.

O prémio de Melhor Actriz na categoria de filme dramático na 82.ª edição dos Globos de Ouro faz de Fernanda Torres a primeira brasileira a receber a distinção. A actriz de 59 anos dedicou o prémio à mãe, Fernanda Montenegro, que concorreu à mesma categoria há 25 anos.

Damos-lhe a conhecer seis personagens representadas pela actriz consideradas “inesquecíveis” pela Folha de S. Paulo e que marcaram o percurso de Fernanda Torres no mundo do cinema.

Eunice, em Ainda Estou aqui

Lançado em 2024 e dirigido por Walter Salles, a interpretação de Eunice Paiva neste filme valeu a Fernanda Torres a distinção de Melhor Actriz. A estreia de Ainda Estou aqui em Portugal está marcada para 16 de Janeiro. Esta é uma adaptação cinematográfica do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva.

A história remonta a 1970 e retrata a relação de Marcelo Rubens Paiva com a mãe, Eunice Paiva, que se torna uma activista de direitos humanos durante a ditadura militar ao procurar saber a verdade sobre o desaparecimento do marido, o político Rubens Paiva. Este filme descreve a mudança na vida de milhares de famílias brasileiras, assim como o papel fundamental de resistência e coragem das mulheres durante este período da história brasileira.

Alex, em Terra Estrangeira

Terra Estrangeira é um filme de 1995, dirigido por Walter Salles e Daniela Thomas, considerado um dos 100 melhores do cinema brasileiro, segundo a Associação Brasileira de Críticos de Cinema.

Filmado entre São Paulo e Lisboa, a história retrata a vida de Alex, em Lisboa, como uma empregada de balcão que vive uma história de amor complicada com Miguel (Alexandre Borges), um jovem viciado em heroína.

Vani, em Os Normais

Um filme de comédia lançado em 2003 mostra o inesperado. Vani e Rui (Fernando Guimarães) vão casar-se com parceiros diferentes e ambos os casamentos estão marcados para o mesmo dia na mesma igreja. É no dia do casamento que se conhecem e conversam pela primeira vez, dando origem a um enredo cheio de aventuras.

Áurea, em Casa de Areia

Neste filme de 2005, Fernanda Torres contracena com a mãe, Fernanda Montenegro. O marido, Vasco (Ruy Guerra), leva Áurea, que está grávida, e a mãe (Fernanda Montenegro) a seguir o seu sonho: mudarem-se para as terras compradas por ele, pouco tempo antes. Depois da viagem, descobrem que os terrenos são no deserto e ficam lá contra a vontade de Áurea. Vasco convence-a a ficar e constrói uma casa de madeira. Após um acidente, o protagonista acaba por não sobreviver e Áurea e a mãe lutam para se irem embora, desejando o regresso a casa.

Fátima, em Tapas e Beijos

Esta é uma série de cinco temporadas que se estreou em 2011 e esteve no ar até 2015. A actriz recebeu o prémio ao som da música de abertura de Tapas e Beijos, que voltou a ganhar destaque nos últimos meses nas redes sociais, sobretudo no X (antigo Twitter), por ter marcado uma geração.

Fátima e Sueli, interpretada por Andréa Beltrão, são amigas e vendedoras da Djalma Noivas. Ambas têm relacionamentos conturbados, estando Fátima com Armane (Vladimir Brichta), um homem casado.

Maria, em Filhos da Pátria

Esta série de comédia com duas temporadas, no ar entre 2017 e 2019, mostra as aventuras de uma família de classe média do Rio de Janeiro. Maria Teresa tem o desejo de ascender socialmente e o marido, Geraldo (Alexandre Nero), um funcionário público, comete roubos para conseguir manter o estatuto social da família.