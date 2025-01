Fernanda Torres sente-se num "universo paralelo". Foi assim que a actriz brasileira descreveu aos jornalistas o impacto de se ter transformado, esta madrugada, na 82.ª edição dos Globos de Ouro, na primeira cidadã do seu país a ganhar o prémio de Melhor Actriz num Filme Dramático, relata o jornal Folha de São Paulo.

A actriz, que fez história para a língua portuguesa e para o Brasil (nunca um Globo de Ouro havia distinguido um talento brasileiro da representação), foi premiada pela sua interpretação no filme Ainda Estou Aqui, realizado por Walter Salles, sobre a ditadura militar brasileira.

"É muito estranho, sinto que estou num universo paralelo, eu não ganhei esse prémio, eu tenho uma vida normal. Então tudo é muito esquisito", disse Fernanda Torres. "Nunca achei que fosse ganhar porque são tantas performances incríveis em inglês. Isso diz tanto da diferença do cinema nos dias de hoje: alguém falando em português ser indicado numa categoria tão importante e daí ganhar." A actriz brasileira concorria com Pamela Anderson (The Last Showgirl), Angelina Jolie (Maria), Nicole Kidman (Babygirl), Tilda Swinton (O Quarto ao Lado) e Kate Winslet (Lee Miller).

A actriz brasileira interpreta Eunice Paiva, uma advogada que se transformou em activista política na sequência da prisão e do desaparecimento do seu marido, o político e deputado federal Rubens Paiva, levado pelos militares durante a ditadura instaurada em 1964.

“Meu Deus, eu não preparei nada, porque eu já estava feliz [por ter sido nomeada]. Este é um ano incrível para actuações femininas. Tantas actrizes aqui que eu admiro muito. Claro que eu quero agradecer ao Walter Salles, meu parceiro, meu amigo, por essa história”, disse ainda em palco a actriz, que, emocionada, e sem um papel a apoiar o seu discurso, também dedicou o prémio à sua mãe, a actriz Fernanda Montenegro.

“Eu quero dedicar esse prémio à minha mãe, que esteve aqui há 25 anos. Esta é a prova de que a arte dura até durante momentos difíceis na vida pelos quais a Eunice Paiva passou. E, com tanto problema no mundo, tanto medo, esse é um filme que nos ajudou a pensar em como sobreviver a tempos como esses. Então, para a minha mãe, para minha família, para o Selton , para os meus filhos, muito obrigada”, continuou Fernanda Torres, lembrando que Montenegro foi nomeada para um Globo por Central do Brasil em 1999, também com Walter Salles na direcção, ano em que o Brasil levou para casa um Globo de Ouro pelo prémio Melhor Filme em Língua Não Inglesa, prémio agora arrebatado por Emilia Pérez.

Um vídeo partilhado nas redes sociais mostra Fernanda Montenegro e a família a festejar efusivamente o prémio de Fernanda Torres.

O Presidente do Brasil, Lula da Silva, também comemorou nas redes sociais a vitória da actriz. "Emocionante! Fernanda Torres é orgulho do Brasil", escreveu. "Melhor actriz em filme de drama no Globo de Ouro pela sua grande actuação no filme Ainda Estou Aqui. Como ela mesma diz: a vida presta. Parabéns, Fernanda Torres!"

Ainda Estou Aqui, que tem estreia prevista em Portugal no próximo dia 16 de Janeiro, não chega a ser um melodrama, escreveu neste jornal o nosso crítico de cinema Vasco Câmara, quando foi apresentado no início de Setembro, entre muitos aplausos, no Festival de Cinema de Veneza. Pela "secura" que Walter Salles impôs à adaptação da história dramática e trágica que Marcelo Rubens Paiva, filho da mulher interpretada por Fernanda Torres, contou na autobiografia Ainda Estou Aqui, publicada em 2015. O corpo do pai, torturado e assassinado em 1971, nunca seria encontrado.

Se a Eunice Paiva mais nova é interpretada com “um brio nada alardeado por Fernanda Torres”, ainda segundo a descrição que aqui fizemos em Setembro, a personagem no fim do filme, na sua velhice, é representada por Fernanda Montenegro, quando a mãe já tem a memória afectada pela doença de Alzheimer. Sobre a memória, sobre o esquecimento, o filme que revisita os anos obscuros de uma ditadura que durou duas décadas, um período sobre o qual o Brasil tarda a ajustar contas. Lula da Silva, que foi preso pela ditadura, optou por ignorar em Março a passagem do 60.º aniversário do golpe militar, dando ordens para não se assinalar a efeméride, numa tentativa de normalizar as relações com o Exército, mais tensas desde a insurreição de Brasília de 8 de Janeiro de 2023, entre acusações de participação de oficiais. Mas, em Julho, o Governo anunciava que a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, destinada a localizar os mortos e desaparecidos durante a ditadura, como o de Rubens Paiva, iriam ser retomados.

No Brasil, no ano em que passam 60 anos sobre o início do golpe, o filme já foi visto por mais de três milhões de pessoas nos cinemas.