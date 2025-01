Ciclo de três conferências sobre o navegador Vasco da Gama arranca esta segunda-feira

Evento decorre até Março no âmbito do programa evocativo dos 500 anos da morte do navegador organizado pelo Ministério da Cultura. José Manuel Garcia conduz a conferência inaugural, em Lisboa.

O ciclo de três conferências sobre o navegador Vasco da Gama (1466-1521), no âmbito das comemorações dos 500 anos da sua morte, tem início esta segunda-feira na Sociedade de Geografia de Lisboa, com o historiador José Manuel Garcia. Vasco da Gama e o início de uma nova época da História da Humanidade é o tema desta primeira conferência, agendada para as 18h.

Na apresentação do programa comemorativo, em Novembro, José Manuel Garcia, que faz parte da organização do evento, realçou a "figura imortal" que é Vasco da Gama (1468-1524) na história universal, ao ter dado início à relação regular entre o Ocidente e o Oriente. Para o historiador, Vasco da Gama é "uma figura universal e decisiva e tudo o que se faça por ele é pouco".

Vasco da Gama foi o primeiro europeu a alcançar a Índia por via marítima, em 1498, inaugurando uma nova rota, que contornava o extremo sul de África, abrindo caminho a novas trocas comerciais. O feito do navegador foi premiado pelo rei Manuel I, que lhe outorgou o tratamento por "Dom" e o cargo de almirante das Índias, e uma pensão de 300 mil reais. Mais tarde, o navegador recebeu o título de conde da Vidigueira.

Vasco da Gama voltou duas outras vezes à Índia: em 1502 para ajudar militarmente Álvares Cabral numa contenda com comerciantes muçulmanos e em 1524 como vice-rei para reorganizar a administração portuguesa no território. Morreu nesse ano, na noite de Natal. Foi sepultado em Cochim e, posteriormente, o seu corpo trasladado para Lisboa, encontrando-se os seus restos mortais na igreja do Mosteiro dos Jerónimos.

À conferência desta segunda-feira seguem-se duas outras, para as quais se aguardam os nomes dos intervenientes: uma no dia 15 de Fevereiro, no Centro de Artes de Sines, terra natal de Vasco da Gama; outra, encerrando o ciclo no dia 15 de Março, na Biblioteca Doutor Palma Caetano, na Vidigueira.

As comemorações dos 500 anos da morte do navegador arrancaram no passado dia 16 de Dezembro, no Mosteiro dos Jerónimos. O programa comemorativo é uma iniciativa do Ministério da Cultura e tem como objectivo "garantir que figuras históricas desta importância e ciclos evocativos como estes 500 anos façam parte da oferta cultural que o Ministério da Cultura tem de garantir", afirmou, em Novembro, a ministra da Cultura, Dalila Rodrigues.