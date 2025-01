Casos de metapneunomovírus (ou HMPV) aumentam na China. Devemos preocupar-nos?

A subida do número de casos de HMPV nas províncias do Norte da China fez soar o alarme e os receios acerca de uma nova pandemia. Para já, no entanto, esse risco continua a ser baixo.

As imagens de hospitais chineses repletos de pessoas e com alguma confusão à mistura espalharam-se rapidamente pelas redes sociais, nomeadamente o X (antigo Twitter). O receio instalou-se: poderá ser este o despontar de uma nova pandemia? Em princípio, não. O aumento de casos de metapneumovírus humano (ou HMPV, na sigla em inglês) tem sido registado pelas autoridades de saúde na China, sobretudo nas regiões do Norte do país e em crianças até aos 14 anos. No entanto, este é um vírus comum e que dificilmente representará a ameaça de uma pandemia.