Neve na Serra da Estrela e ondas de cinco metros. IPMA emite avisos amarelos

Mau tempo vai continuar em Portugal Continental com agitação marítima no litoral e queda de neve na Guarda e Castelo Branco. IPMA agrava avisos meteorológicos nos Açores a partir de terça-feira.

Dez distritos do continente estão esta segunda-feira, 6 de Janeiro, sob aviso amarelo por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de sudoeste com quatro a cinco metros, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga estarão com aviso de agitação marítima até às 18h desta segunda-feira.

Outros dois distritos, Guarda e Castelo Branco, estão sob aviso amarelo até às 18h devido à queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, baixando gradualmente a quota para 1200 metros. A estrada que atravessa o maciço central da Serra da Estrela está fechada ao trânsito devido à queda de neve, confirmou a Protecção Civil à agência Lusa.

A Estrada Nacional (EN) 339 está cortada "entre as Penhas da Saúde, no concelho da Covilhã (distrito de Castelo Branco), e a Lagoa Comprida, no concelho de Seia (distrito da Guarda), desde as 20h15 de domingo", disse fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Protecção Civil das Beiras e Serra da Estrela.

Depois disso, o IPMA emitiu ainda o aviso laranja para o grupo ocidental dos Açores (Flores e Corvo) por causa da agitação marítima entre as 6h de terça-feira (7h em Lisboa) e a meia-noite (1h em Lisboa) de quarta-feira. As ilhas das Flores e Corvo vão estar sob aviso amarelo devido à agitação marítima forte — a primeira entre a meia-noite (1h em Lisboa) e as 6h de terça-feira (7h em Lisboa); e a segunda entre a meia-noite (1h em Lisboa) e as 9h de quarta-feira (10h em Lisboa).

Também por causa da agitação marítima forte, os grupos central (São Jorge, Faial, Pico, Graciosa e Terceira) e oriental (São Miguel e Santa Maria) vão estar sob aviso amarelo. O aviso estará em vigor entre as 6h de terça-feira (7h em Lisboa) e as 9h de quarta-feira (10h de Lisboa) no grupo central; e entre as 15h de terça-feira (16h em Lisboa) e as 6h de quarta-feira (7h em Lisboa) no grupo oriental.

Os grupos ocidental e oriental vão estar também sob aviso amarelo por causa da chuva por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, até às 12h de terça-feira (13h em Lisboa). Sob aviso amarelo por causa da chuva, vai estar igualmente o grupo central entre as 12h desta segunda-feira (13h em Lisboa) e as 12h de terça-feira (13h em Lisboa).

O IPMA emitiu ainda aviso amarelo de vento forte para o grupo ocidental entre as 3h (4h em Lisboa) e as 21h de terça-feira (22h em Lisboa), para o grupo oriental entre a meia-noite (1h em Lisboa) e as 18h de terça-feira (19h em Lisboa); e para o grupo central entre as 6h (7h em Lisboa) e as 21h de terça-feira (22h em Lisboa).

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.