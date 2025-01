Dúvida: como deitar ao lixo as chaves que já não usamos? É possível reciclá-las?

As chaves inutilizadas não têm um destino ecológico em Portugal, devendo ser descartadas em contentores para resíduos indiferenciados. Saiba porquê.

Quando mudamos de casa ou de fechaduras, há chaves que se tornam inúteis. O que fazer com estes objectos metálicos? Em Portugal, a recomendação é que sejam depositados nos contentores destinados resíduos indiferenciados – ou seja, deitados fora juntamente com o lixo comum.

“As chaves são consideradas materiais não-alvo, assim como tantos outros resíduos que, apesar de serem recicláveis, não estão abrangidos pela responsabilidade alargada do produtor”, explica ao PÚBLICO Rui Berkemeier, da associação ambientalista Zero.

O Princípio da Responsabilidade Alargada do Produtor está em vigor em Portugal há um quarto de século, obrigando todos os produtores de embalagens, pneus, óleos minerais, equipamentos eléctricos e electrónicos, veículos, pilhas e acumuladores ao pagamento de um “ecovalor”. Este montante é usado para cobrir os custos de triagem e recolha desses resíduos.

Quando as chaves são fabricadas e colocadas no mercado, os produtores não pagam um “ecovalor” e, portanto, não existe neste momento um sistema de recolha e tratamento para estes objectos metálicos. O mesmo acontece com escovas de dentes, esfregonas e baldes velhos, por exemplo, que não podem ser depositados nos ecopontos amarelos apesar de apresentarem componentes de plástico.

Rui Berkemeier lamenta que não exista um destino ecológico para chaves no país, uma vez que se trata de “um material resistente e reciclável”. Esta situação, refere o ambientalista, é “transversal e acontece com vários produtos” – sendo o caso de objectos em acrílico, películas aderentes e alguidares, por exemplo.

Frustrações do wish-cycling

As chaves constituem um exemplo de wish-cycling, ou seja, uma ambição frustrada de reciclar objectos do quotidiano. “O wish-cycling é uma expressão inglesa que representa o ‘desejo’ (wish, em inglês) ou a vontade de que os resíduos possam ter um destino mais ecológico, seguindo, por exemplo, para algum tipo de reciclagem”, lê-se na página Recicla, da Sociedade Ponto Verde.

Para aqueles que ficam desolados com a ideia de enviar chaves para os aterros sanitários, existem soluções criativas de reutilização. Os objectos metálicos podem ser usados para construir espanta-espíritos ou para decorar molduras ou caixas de madeira. A chave de uma antiga casa pode, por exemplo, ser colada em álbuns de fotografia que retratem momentos vividos naquele espaço.

Por fim, há ainda artistas, como o australiano Michael Moerkerk, que utilizam este recurso para o fabrico de esculturas e utensílios domésticos.