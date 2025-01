Plano de combate ao racismo está a um ano de acabar, mas sofreu “travão a fundo”

Falta um ano para terminar e muitas das medidas não foram postas em marcha. Sob alçada da Presidência do Conselho de Ministros (PCM), o Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação 2021-2025 (PNCRD) tinha, no final de Dezembro de 2023, apenas 16% de medidas executadas. Depois disso, a PCM não forneceu mais dados – não se sabe se por ausência deles, se porque não há mais medidas executadas. Rosa Monteiro, secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade do Governo PS até Março de 2022 e impulsionadora do plano, considera que houve "um travão a fundo" na concretização deste plano.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt