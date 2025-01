“Daria emprego a uma pessoa obesa?” Estudo quer avaliar atitudes dos portugueses face à obesidade

“Convive habitualmente com pessoas com obesidade?”, “Que tipo de sentimentos experiencia ao interagir com uma pessoa com obesidade?” e “Daria emprego a uma pessoa com obesidade?” são apenas três das cerca de 30 perguntas que são feitas num estudo que está a ser levado a cabo por uma equipa de investigadores da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) da Universidade Nova de Lisboa e que podem ser respondidas online. O estudo insere-se no âmbito de um projecto de investigação de literacia em saúde que ao longo dos últimos anos se tem dedicado a vários temas de saúde pública e que, neste caso, visa aumentar o conhecimento sobre esta doença multifactorial, a forma como ela é encarada pelos portugueses e, no limite, contribuir para influenciar melhores políticas públicas.

