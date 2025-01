Que venham anos de mais compromisso com a cidade, com quem vive nela, e que a “Cidade Maravilhosa” conquiste o direito de viver em paz!

Eu passei a virada para 2025 no Rio de Janeiro, cidade onde vivi durante 21 anos! Um show lindo na praia de Copacabana com Caetano, Bethania, Ivete, amigos…daquelas noites para se guardar no coração!

Assim que cheguei ao Rio, minha alma se encheu de alegria, afinal, minhas maiores memórias estão na “cidade maravilhosa”, mas passado o momento de euforia, vieram as percepções reais.

Sim, o Rio continua lindo, mas também está mais caótico, cheio e inseguro. Eu não sentia medo quando vivia aqui, e olha que, como repórter de TV, vi do pior nas ruas cariocas, mas hoje foram os moradores do Rio que me fizeram andar com receio e insegurança pela cidade.

Por onde eu estive, no uber, no taxi, nos bares e restaurantes, sempre havia um comentário: - “o Rio tá muito mais violento”, - “cuidado com assalto”, - “evita aquele quarteirão”…

Ouvi tanto, que passei a caminhar atenta, como se a qualquer descuido, o pior pudesse acontecer. Definitivamente, essa não é uma sensação boa! De que adianta tanta beleza, se a gente não pode se apropriar da cidade com tranquilidade

Outro dia eu estava num restaurante dentro do Shopping Leblon, um dos bairros mais “nobres” e valorizados do Rio, e por duas vezes, por garçons diferentes, fui orientada a não deixar minha bolsa ou celular expostos, sem que houvesse alguém à mesa para vigiar. Meu Deus! Se o alerta veio dentro de um restaurante do shopping, imagine fora dele!

Então, o que esperar de 2025?

O que o Rio precisa não pode chegar em um novo ano apenas. Precisa de alguns anos, muito trabalho, e principalmente muita vontade!

O “jeitinho” carioca de resolver e facilitar tudo nunca ajudou, porque ele costuma corromper regras, obter vantagens, e a corrupção se alimenta de corrupção!

Disso, o Rio não precisa. Já tem em excesso.

Precisa de se livrar de tanta corrupção e violência!

Vontade+trabalho+tempo!

É o que eu desejo para o Rio de Janeiro que eu amo, que é lindo, feliz, festeiro e que faz a minha alma cantar!

Que venham anos de mais compromisso com a cidade, com quem vive nela, e que a “Cidade Maravilhosa” conquiste o direito de viver em paz!