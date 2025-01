Aulas para ver o mundo do ar: uma escola de acrobacia aérea

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Elas vivem no ar. De cabeça para baixo, agarradas a tecidos e liras, e dando um show de beleza, força e resistência. E quem são essas mulheres poderosas? A engenheira do ambiente Nathalia Gaiarim, 33 anos, é uma delas. Aluna do Jaya – Aerial Lab, uma escola de acrobacias aéreas, em Lisboa, ela diz que não se imagina mais sem a adrenalina que a atividade, que faz bem à cabeça e ao corpo, lhe proporciona. “É um escape mental”, afirma. “Um exercício de autoconhecimento porque estou sempre lidando com meus medos. É um desafio constante, um ato de perseverança. Eu passo horas treinando. Se eu erro e me machuco, tenho que continuar, e, depois que consigo, é uma sensação muito boa”, conta.

Quando chegou a Portugal, há oito anos, Nathalia, que teve aulas de trapézio quando morava em Campinas, sentiu falta das apresentações circenses. Uma das primeiras alunas do Jaya, ela conta que também fez amigos para o resto da vida na escola lisboeta, que é frequentada por homens, mulheres (que ainda são a maioria) e crianças a partir dos 5 anos de idade.

Casada, ela ressalta a importância de ter um “cantinho só seu”. “É um espaço acolhedor, onde eu tenho a minha turma particular. É a minha tribo”, conta. “Quando não estou em casa, meu marido já deduz que estou na escola”, brinca. Além de brasileiros, Nathalia explica que há alunos de vários países. “A diversidade é muito grande. Às vezes, as lições são até em inglês”.

Para manter a forma

Uma das professoras do espaço, Angélica Evrard, 46, garante que qualquer pessoa, que não tenha alguma lesão, pode praticar acrobacia aérea. E ficar a até 9 metros de altura do chão. “A Nat foi uma das minhas primeiras alunas, e o mais curioso é que ela começou com o filho da minha professora no Brasil”, conta Angélica, que estudou Artes Cênicas na Unicamp, em São Paulo, e Artes do Espetáculo, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. “Também fiz aulas de circo no Rio de Janeiro e em São Paulo”.

Em Portugal desde 2006, a artista circense diz que “achou o seu lugar no mundo e foi ficando”. “Tive a sorte de conseguir atuar na minha área”, comemora ela, que também desenvolve atividades voltadas para a parte teórica como a história do circo. E avisa: as grandes escolas de circo do mundo estão na Europa. “Hoje temos grandes festivais aqui”, avalia.

Sobre as vantagens de se dedicar à acrobacia aérea, Angélica aponta como grande benefício o desenvolvimento da coordenação motora. Mas o que se ganha vai muito além disso. “Tem um lado interessante que é você permitir se desafiar e ter paciência para isso. Hoje as pessoas querem tudo de imediato. É saudável, no mundo atual, saber esperar para colher os frutos de um trabalho árduo”, explica.

Angélica também destaca que participar de alguma atividade física é um bom antídoto para os brasileiros que se sentem sozinhos em Portugal. “Cria-se sempre uma comunidade: o grupo da ioga, o grupo da corrida. Para quem sofre de ansiedade, então, é ótimo”, afirma. “Teve uma aluna que uma vez me disse que gostava de acrobacia porque, enquanto realizava os movimentos, não pensava na louça que tinha para lavar em casa”.