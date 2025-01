Ainda estou aqui e Fernanda Torres concorrem hoje aos Globos de Ouro

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Em 81 edições, nunca atores brasileiros receberam o Globo de Ouro. Este domingo (5/1), Fernanda Torres, protagonista do filme Ainda estou aqui, de Walter Salles, pode ser a primeira atriz brasileira a ganhar o prêmio, criado em 1944. E o filme Ainda estou aqui pode dar o segundo Globo de Ouro a Walter Salles, que já venceu em 1998 com Central do Brasil.

Fernanda Torres foi nomeada para melhor atriz, no papel de Eunice Paiva, a esposa do ex-deputado Rubens Paiva, que foi levado pelos militares depois durante a ditadura militar brasileira e nunca mais voltou. Eunice acabou cuidando dos cinco filhos do casal. O filme Ainda Estou Aqui relata a história de Rubens Paiva, contada por seu filho, o escritor Marcelo Rubens Paiva.

A nomeação de Fernanda Torres foi para o Globo de Ouro 2025 na categoria de Melhor Atriz (drama). Ela disputa a estatueta com algumas das atrizes mais conhecidas de Hollywood. As outras nomeadas incluem Nicole Kidman, pelo seu papel no filme Babygirl, Angelina Jolie, em Maria Callas, Kate Winslet, em Lee, Pamela Anderson, em The last showgirl, e Tilda Swinton, em O quarto ao lado.

O filme de Walter Salles concorre com A luz que imaginamos, da Índia, Emilia Peréz, da França, The Girl with the Needle (A Garota com a Agulha, numa tradução em português), da Dinamarca, A semente da figueira sagrada, da Alemanha, e Vermiglio (Vermelhão, na tradução para português), da Itália.

A nomeação ocorre 26 anos depois da mãe de Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, ter sido nomeada para o mesmo prêmio. Em 1999, ela foi indicada para o prêmio por seu papel em Central do Brasil. Fernanda Montenegro não venceu e o Globo de Ouro foi para Cate Blanchet, por seu papel em Elisabeth.

No filme, que estreia em Portugal em 16 de janeiro, o papel de Rubens Paiva é interpretado por Selton Mello. Fernanda Montenegro também entra no filme, no papel de Eunice Paiva mais velha.

A estreia mundial da produção brasileira aconteceu no dia 1° de setembro do ano passado, no 81° Festival de Veneza, onde ganhou o prêmio de Melhor Roteiro. No evento francês, Ainda estou aqui foi aplaudido pela plateia durante dez minutos. Entre tantas conquistas internacionais desde o seu lançamento, o filme já abocanhou o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro no New Mexico Critics Awards 2024, e Fernanda Torres já foi eleita Melhor Atriz em filme internacional pelo The Critics Choice Awards (Latino Cinema & Television).

Campeão de bilheteria no Brasil, Ainda estou aqui também concorre ao Oscar na categoria de Melhor Filme Internacional e Fernanda Torres ao de Melhor Atriz.