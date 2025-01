Queixa à Provedora de Justiça sobre operação da PSP no Martim Moniz reúne mais de 600 assinaturas

A queixa sobre a forma como a PSP levou a cabo uma operação policial na Rua do Benformoso, na zona do Martim Moniz, em Lisboa, na tarde do dia 19 de Dezembro do ano passado, conta com mais de 600 assinaturas. O documento será entregue na próxima segunda-feira, dia 6, à Provedora de Justiça. Os subscritores pedem a Maria Lúcia Amaral “para averiguar e apurar a legitimidade e proporcionalidade desta actuação policial”. O ex-ministro da Educação, João Costa, a deputada do PS Isabel Moreira, o investigador em Estudos Urbanos António Brito Guterres e o capitão de Abril Mário Tomé estão entre os signatários e também vão marcar presença na manifestação do próximo sábado, dia 11, com o mote "Não nos encostem à parede".

