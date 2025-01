2025, o ano em que o PSD e o PS preparam eventuais legislativas antecipadas em 2026

Uma eventual dissolução do Parlamento dependerá do perfil de quem vier a ser eleito como primeira figura da hierarquia do Estado e do seu entendimento deste poder que a Constituição lhe atribui.

Num ano em que as únicas eleições nacionais previstas são as autárquicas, em Setembro ou Outubro, a estratégia dos principais partidos, PSD e PS, será marcada pelo imprevisível, por agora, destino do próximo Orçamento do Estado. Isto porque no caso de a proposta de contas públicas - que terá de ser apresentada pelo Governo de Luís Montenegro, até 10 de Outubro de 2025 - vier a ser chumbada pela maioria dos deputados à Assembleia da República, fica aberta a porta para que o próximo Presidente da República, a eleger em Janeiro de 2026, possa decidir convocar novas eleições legislativas antecipadas.