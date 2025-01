Nevão obriga a cancelamentos de voos em aeroportos britânicos

Vários aeroportos do Reino Unido foram obrigados a fechar temporariamente as pistas, depois de uma tempestade de neve colocar em risco as descolagens e aterragens. Os aeroportos de Liverpool e Manchester foram severamente afectados, com os constrangimentos a estenderem-se também à circulação rodoviária e ferroviária. Os voos que deveriam ter aterrado nestes aeroportos foram desviados para outras localizações, menos afectadas pelo mau tempo.

A Sky News avança que dezenas de voos tiveram de ser cancelados, com as equipas aeroportuárias a procurarem minimizar os impactos da neve. Equipas de limpeza estão já a trabalhar nos aeroportos afectados para garantir as condições de segurança para os aviões. De acordo com as previsões meteorológicas mais recentes, a intensidade do nevão deverá diminuir nas próximas horas, algo que deverá aliviar a situação.

Em mais de 1000 casas espalhadas por Inglaterra e País de Gales, a electricidade foi cortada pelas autoridades. Com o frio intenso que se faz sentir, a atenção vira-se também para as pessoas em situação de sem abrigo, com o accionamento de programas de emergência que garantam a disponibilidade de abrigos e camas, de modo a reduzir o número de pessoas a dormir nas ruas.

Olhando agora para o aeroporto de Leeds, outro dos afectados pela neve intensa, a previsão é de que a pista fechada seja reaberta pelas 12h, com muitos dos voos que deveriam ter ocorrido durante a manhã a sofrerem um reagendamento para a parte da tarde.

Em Manchester e Liverpool, os passageiros enfrentam agora espera de longas horas pela descolagem. Dado o atraso generalizado provocado pelo nevão, dezenas de voos adiados têm de ser "encaixados" nas pistas reabertas.

O mau tempo coloca ainda em risco a realização do jogo entre Liverpool e o Manchester United, partida marcada para as 16h30 deste domingo. Fotografias captadas em Anfield na manhã deste domingo mostram um manto branco a cobrir o relvado, mas a chuva poderá ajudar a derreter a neve. Os responsáveis pela organização da partida vão ter uma última reunião antes da partida e será aí decidido se há ou não condições para se jogar o encontro da Premier League.

Alemanha e EUA também afectados

Os problemas causados pela neve estendem-se a vários pontos do globo. Na Alemanha, também os aeroportos de Munique, Frankfurt e Estugarda foram afectados pelo mau tempo, depois de uma madrugada marcada pela queda de neve.

Nos Estados Unidos, as autoridades estão em alerta máximo, à medida que uma potente tempestade de neve cobre a região do Centro-Atlântico. No total, as áreas cobertas por este fenómeno meteorológico somam 50 milhões de habitantes, sendo expectável cortes de energia, queda de árvores e condicionamentos de transportes.

Nas regiões mais afectadas, escreve o The New York Times, a tempestade será tão intensa que tornará a condução impossível e obrigará ao corte total de vias e estradas.