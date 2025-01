Crise política na Áustria: falharam as conversações para governo

As conversações para uma coligação centrista que servisse de contrapeso ao partido FPÖ, um partido nacionalista, eurocéptico, pró-Rússia, anti-imigração e islamofóbico que venceu as últimas legislativas, falharam com estrondo na Áustria, e o Presidente anunciou que iria receber Kickl, abrindo a hipótese de o encarregar de tentar formar uma coligação de governo.

No sábado à noite, a declaração de que não seria possível uma coligação com o partido conservador ÖVP, do chanceler Karl Nehammer, que anunciou a sua demissão, com os sociais-democratas do SPÖ (depois da retirada, antes, dos liberais do Neos das conversações, que permitiriam uma maioria mais confortável) causou surpresa e uma especulação quase febril sobre o que poderia seguir-se: novas eleições ou o Presidente encarregar Kickl de tentar formar governo.

Ao início da tarde, Van der Bellen anunciou que vai receber Herbert Kickl na segunda-feira de manhã. “As vozes que no partido conservador se opunham a Kick tornaram-se mais silenciosas”, declarou, citado pela Reuters, e por isso, “talvez seja possível um novo caminho”.

Num cenário de Kickl tentar um acordo de coligação, uma hipótese logo posta (e prontamente também recusada), era que o antigo chanceler Sebastian Kurz, que se demitiu na sequência de um escândalo de corrupção, que foi condenado por ter mentido no Parlamento e que disse que se retirava da política, pudesse regressar à liderança do partido conservador para ser o vice-chanceler de uma coligação liderada pelo líder do FPÖ, Norbert Kickl.

O FPÖ é um partido fundado nos anos 1950 por antigos nazis que, a dada altura, se moderou, seguindo uma via de um partido liberal, e voltou a radicalizar-se, sendo actualmente difícil de o definir, estando entre um partido de direita radical populista e um de extrema-direita.

Segundo a classificação do académico Cas Mudde, especialista neste tipo de partidos, a distinção clássica é que um partido de direita radical populista defende o poder da maioria excluindo protecção de minorias, Estado de direito, separação de poderes (opondo-se assim à democracia liberal); e um partido abertamente de extrema-direita recusa simplesmente a vontade da maioria (defendendo uma autocracia). Mas a fronteira entre os dois tipos de partidos tem-se esbatido, com muitos dos partidos de direita radical populista a extremar-se mas não sendo ainda abertamente de extrema-direita (em inglês ficam assim englobados na designação far-right).

Na discussão política austríaca, é considerado de direita radical, por actuar dentro dos limites da Constituição, embora a ligação ao movimento identitário e a neonazis, e o não pôr de lado o “poder da rua”, violento, o aproxime da definição de extremismo.

Actualmente, o partido deu mais um passo na sua radicalização, defendendo, por exemplo, o que chama “remigração” – o envio de imigrantes para os seus países de origem em determinadas circunstâncias, como cometerem crimes. Mesmo tendo denunciado Hitler como um assassino em massa, Kickl disse querer ser um Volkskanzler, chanceler do povo, um termo usado pelos nazis para descrever Hitler. Apesar da maior radicalização o partido venceu, pela primeira vez, uma eleição nacional, em Setembro de 2024.

O chanceler demissionário recusara entrar numa coligação com Kickl, argumentando que este era demasiado radical, lembrando que “adere a teorias de conspiração, descreve a Organização Mundial de Saúde como o próximo governo mundial e o fórum económico de Davos como uma preparação para um domínio mundial”.

Kickl já fez parte de um governo do ÖVP, tendo a pasta do Interior (uma pasta sempre muito desejada por este tipo de partidos quando entram em coligações de Governo com parceiro minoritário). A sua acção foi marcada por um raide da polícia aos serviços secretos em que foram levados computadores, onde estaria informação potencial sobre agentes infiltrados em grupos de extrema-direita austríacos.

A presença do FPÖ no executivo levou ainda a medo de que o pudesse aceder a informação dos serviços secretos externos, e passá-la ao regime de Vladimir Putin e na altura os aliados da Áustria suspenderam a partilha de informação ou diminuíram muito o seu grau de cooperação. Se isso voltasse a acontecer agora, seria um problema muito maior na Europa pós-invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia.