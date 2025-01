Banho, comida e roupa lavada

Há uns meses, no rescaldo do encerramento de um lar de idosos ilegal, o filho de uma das residentes dizia-me, indignado, que não percebia a razão pela qual se encerrava aquele lugar. O espaço, deixem-me explicar-vos, era um antigo aviário que, mantendo um aspecto desolador por fora, tinha, de facto, sofrido obras de beneficiação no interior. Com piso de madeira, paredes estucadas e um “tecto falso”, o espaço parecia novo e relativamente acolhedor. Não estaria mal para salão de festas se alguém se tivesse lembrado de lá construir uma casa-de-banho. Para lar de idosos, porém, digamos que ficava um pouco aquém das expectativas (e sim, há muita ironia nesta última frase).

