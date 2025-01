Venceu primeiro na vida, agora domina o boccia. A história de David Araújo

Antes de ser campeão nacional, europeu e mundial no boccia, David Araújo começou por ser um vencedor na vida. A paralisia cerebral que o confina a uma cadeira de rodas é encarada como um pequeno acidente de percurso, algo demasiado insignificante para travar uma existência plena. A força mental e motivação usadas para driblar as dificuldades da vida são as mesmas que transporta para os treinos e competições. É também por isso que o sucesso de David não representa grande surpresa para quem o conhece.

“O cérebro não consegue mandar informações para o resto do corpo, tenho afectações nas mãos, braços e pernas e é por isso que não consigo andar. Mas sempre fiz um trabalho – e os meus pais tiveram um papel muito importante – para ser o mais autónomo possível. Hoje em dia, já consigo fazer praticamente tudo sozinho. É muito gratificante para mim porque em criança não conseguia”.

Deitar-se na cama ou trocar entre cadeira eléctrica e manual são tarefas que David Araújo aprendeu a aperfeiçoar sem ajuda. O desgaste físico e mental da fisioterapia intensiva necessária para essas pequenas proezas do dia-a-dia surge na memória quando se lembra da independência conquistada, mas sabe que o esforço valeu a pena.

Tiago Bernardo Lopes

Foi também esse esforço que tornou possível arrecadar dezenas medalhas, distinções e ainda um Dragão de Ouro reluzente que tem lugar de destaque no móvel do quarto, galardão que recompensa o facto de ter sido a revelação do ano para os portistas. E 2024 foi mesmo o ano de David Araújo, vencedor de uma medalha de ouro no World Boccia Challenger, campeão nacional sénior na classe BC2, e integrante da selecção portuguesa nos Paralímpicos de Paris.

"Achei o boccia uma seca"

O dia de David Araújo começa bem cedo, com uma viagem de metro entre Vila Nova de Gaia e o Estádio Dragão. Às 8h30, já está no ginásio do pavilhão do FC Porto a aquecer os músculos para o treino, partilhando o espaço com Pedro, outro dos atletas do boccia portista. Feito o aquecimento, mudam-se para o local que acolhe os treinos desta modalidade. É tempo de começar a lançar as bolas.

A treinadora Joana Silva coloca um quadrado no chão. Os atletas têm de lançar a bola para que esta fique exactamente no centro da figura geométrica, num teste de força e destreza. São raras as vezes em que David não consegue este objectivo, mas, sempre que tal não acontece, solta um esgar de frustração. É agora tempo de adaptar o lançamento e segue-se a próxima bola, sob o olhar atento da treinadora.

Foto David Araújo, atleta de boccia do FC Porto Tiago Bernardo Lopes

“O David chegou ao FC Porto enquanto sub-14 e era um jovem com muita energia, mais até do que o boccia necessita. Embora continue com muita energia, parece outro. Lembro-me perfeitamente que ele parecia uma máquina de lançar bolas, não havia segundos a passar. Hoje em dia, com todos os processos que foi aprendendo, já não é assim”, relembra a treinadora.

Durante aproximadamente duas horas são treinados diferentes cenários de jogo, ensaiando-se uma competição final entre David e Pedro. A boa relação entre jogadores e atletas é notória, com Joana a aumentar constantemente a dificuldade entre jogadas.

À primeira vista, o boccia parece um desporto simples: quem aproximar mais as bolas da sua cor à bola branca – a chamada bola alvo – é o grande vencedor. Contudo, as ramificações estratégias apenas são perceptíveis para quem não as quiser perder. Pode-se estragar o jogo ao adversário ao mudar de posição a bola alvo, formar-se uma muralha impenetrável ou jogar com precisão implacável. Não há dois jogos iguais e apenas um lançamento pode ditar uma vitória estrondosa ou uma derrota humilhante.

Tiago Bernardo Lopes

Mas o desporto esteve perto de perder um dos maiores prodígios da actualidade. "A primeira vez que experimentei o boccia achei uma seca", confidencia David, revelando que, tal como muita gente, resumiu o jogo ao lançamento de bolas. A estratégia escondida que foi aprendendo com o avanço do tempo acabou por levá-lo a mudar de perspectiva.

A tolerância ao risco

Tal como no futebol, estudar os adversários – outra obsessão de David – pode ser fundamental, de modo a identificar e explorar os pontos menos fortes. Para atletas com menos força nos braços, uma bola branca mais longínqua obriga a um lançamento mais rápido que, muita das vezes, pode sair com menor precisão. É precisamente neste tipo de jogo que David Araújo se sente confortável.

"Gosto de impor o meu estilo de jogo e obrigar o adversário a esse estilo. Quando ele começa a contrariar o meu jogo ou a fazer uma partida mais fechada, começo a atacar mais para o forçar mesmo a entrar no meu estilo. É algo que acaba por acontecer na maior parte das vezes. Sendo um jogo agressivo, é mais fácil estar dominante. Consigo ficar na minha zona de conforto, retirar o adversário da dele e começa o jogo mental", explica. A mensagem para os adversários é simples: "Gosto de dominar."

Tiago Bernardo Lopes

Aos olhos da treinadora, David mostra uma tolerância ao risco fora do comum para a grande maioria dos atletas de boccia. Aliado a um estilo de jogo irreverente e forte preparação, esta diferença pode ajudar a explicar o motivo da ascensão meteórica recente.

“Ele arrisca, há outros atletas que não o fazem. Se não arriscarmos a jogar, por vezes, não conseguimos ir buscar o que queremos. Às vezes dizemos o contrário, para não arriscar tanto. Mas é uma das características que o distingue de outros. O David é sempre igual, faz coisas diferentes no jogo que outros não conseguem fazer. A verdade é que tem muita força para os atletas da sua classe [BC2], algo que o ajuda e que permite que ele tenha uma táctica de jogo diferente. Acaba por ser semelhante a atletas de outros países, algo que lhe dá motivação”.

David Araújo compete na categoria BC2, reservada a atletas com transtorno de movimento de alto grau nas pernas e de grau baixo a moderado no tronco. A referência máxima são os atletas tailandeses, mas o regime de treino não é motivo de inveja. "Eles vivem no centro de treinos, praticam umas 12 horas por dia", explica David, eliminado nos play-offs dos Jogos Paralímpicos por Watcharaphon Vongsa, o número 1 do mundo. Da maior competição internacional ficou a experiência, que o atleta portista tentará replicar daqui a quatro anos.

Bolas usadas por David Araújo Tiago Bernardo Lopes Treino dura cerca de três horas Tiago Bernardo Lopes David e Pedro, atletas do boccia portista Tiago Bernardo Lopes Joana dá indicações aos atletas Tiago Bernardo Lopes Jovem é campeão nacional, europeu e mundial Tiago Bernardo Lopes Fotogaleria Bolas usadas por David Araújo Tiago Bernardo Lopes

O roubo da cadeira

O dia 4 de Novembro começou como outro qualquer. Com o pequeno-almoço tomado e higiene feita, David desce de elevador com o pai, Rogério Araújo, até à garagem do prédio, local onde guarda a cadeira de rodas eléctrica necessária para as deslocações fora de casa. Quando os dois olham para o lugar vazio onde horas antes tinham deixado a cadeira, segue-se a confusão. Mas a realidade cai rapidamente, quando vêem as marcas de arrombamento no portão da garagem. Um furto premeditado que deixou incólumes outros bens de valor que estavam na garagem.

"O David já tinha aquela cadeira há sete anos, é uma extensão dele. São as pernas dele! Sem ela, fica quase confinado a casa, usa a cadeira para ir aos treinos ou para a faculdade", relembra o pai do atleta. "Foi um episódio bastante negativo", resume.

Ao choque emocional inicial juntou-se muito rapidamente a preocupação financeira. Repor a cadeira roubada implicava gastar um valor entre 20 a 30 mil euros, investimento impossível para a grande maioria das carteiras nos dias de hoje. Dinheiro à parte, David perdia um acessório único, que tinha sido desenhado propositadamente para as suas especificidades.

Tiago Bernardo Lopes

"As cadeiras não servem para toda a gente. Uma que tenha sido feita para mim será muito difícil de utilizar por outra pessoa, tem as minhas medidas, os produtos de que preciso. São objectos muito pessoais, quase como se fosse um telemóvel. Outra pessoa que se sentasse lá não se iria sentir bem, era feita para mim", detalha o jovem.

Durante 48 horas, a independência duramente conquistada por David voltou a ser perdida. Impedido de se deslocar até à faculdade e aos treinos por meios próprios, ficou pelo quarto enquanto aguardava uma solução temporária para a situação. Algo que chegou pelas mãos do presidente portista, André Villas-Boas, que contactou a família de David e disponibilizou o apoio necessário para a compra de uma nova cadeira. Enquanto a definitiva não chega, a empresa Tsimetria disponibilizou uma cadeira temporária, escolhida pelo atleta com o apoio da terapeuta do FC Porto, Daniela Pinto.

"O FC Porto, o Comité [Paralímpico] e o senhor presidente André Villas-Boas disponibilizaram-se para ajudar a comprar a cadeira. Entrei em contacto com a empresa que me emprestou esta cadeira temporária para adquirir outra. Já fiz o processo todo com a ajuda do FC Porto, experimentei várias cadeiras e escolhi uma. Está feita à minha medida e espero comprá-la por volta de Janeiro".

Tiago Bernardo Lopes

Sócio desde nascença

David Araújo chegou ao FC Porto apenas em 2019, mas já fazia parte do clube antes disso. Sócio desde o primeiro dia de vida, à semelhança dos irmãos, por influência do tio e padrinho, ia à loucura com as vitórias dos "azuis e brancos" e perdia o sono com as más exibições. Foi por isso que Rogério, também ele simpatizante do FC Porto, olhou para a "transferência" de David para o boccia portista com redobrado orgulho.

"Eu e o meu irmão, padrinho dele, metemos o David a sócio desde a nascença para não haver nenhum desvio (risos). A família é toda portista. Obviamente que no boccia não há tantos clubes quanto isso... Na altura, ele saiu da APPC quando eles acabaram com o boccia jovem, devia ter uns 12 ou 13 anos. Recorremos ao FC Porto, eles aceitaram e é atleta do clube desde essa altura – e continuará a ser. Claro que para quem é portista como eu, ele representar o FC Porto é uma satisfação muito grande", admite. Pouco depois, tira uma capinha de uma gaveta e puxa dos cartões de sócio das crianças.

Em lugar de destaque no quarto está o reluzente Dragão de Ouro conquistado em Novembro. David foi considerado a revelação do ano no universo "azul e branco", depois de um ano recheado de títulos. Agora, está já de olhos postos num segundo galardão, desta vez enquanto atleta do ano, prometendo tudo fazer para o conseguir.