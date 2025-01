Cartão vermelho por mostrar ao portista Rodrigo Mora

Jogaram-se pouco mais de 14 minutos no Nacional-FC Porto, mas o suficiente para ser cometido um erro grave de análise por parte da equipa de arbitragem ao ser mostrado cartão amarelo ao portista Rodrigo Mora quando o cartão que devia ter sido exibido era o vermelho, devido a uma entrada do médio "azul e branco" sobre Djibril Soumaré.

Minuto 2, o VAR fez bem em chamar o árbitro ao monitor para lhe mostrar imagens claras e óbvias para a expulsão de Rodrigo Mora que, com o seu pé direito, de sola e com os pitons, usou de força excessiva na abordagem que fez a Djibril Soumaré ao pisar por trás em zona completamente desprotegida a perna esquerda (calcanhar e tendão de Aquiles) pondo em risco a segurança e a integridade física do jogador insular. Lance para vermelho directo que o árbitro entendeu ser apenas para amarelo e, de acordo com o protocolo, acabou mesmo por mostrar. De realçar que uma vez chamado para ver um possível vermelho se achar que não é e que a sanção é apenas para amarelo então tem de mostrar o respectivo cartão, nesse sentido esteve correcto em termos do protocolo VAR.

Minuto 3, golo legal de Gyökeres, sem fora de jogo, pois no momento do passe de Quenda é Rivas que coloca o avançado sueco em jogo (3cm).

Minuto 20, o contacto lateral de braço direito de St. Juste no braço esquerdo de Gustavo na área "leonina" não teve intensidade nem foi causa e efeito para a queda demasiado aparatosa e facilitada e desproporcional. Lance legal e sem penálti.

Minuto 57, no terceiro golo dos "leões" tudo certo ao nível do fora de jogo em dois momentos distintos. Primeiro no passe de Maxi Araújo para Morita, onde é João Teixeira que valida a posição do japonês e depois na assistência de Morita para Gyökeres, que ao estar atrás da linha da bola nunca está em posição de fora de jogo.

Minuto 60, a bola não bateu no braço/mão de Matheus Reis na área "leonina", o contacto foi entre a cara e o ombro, razão pela qual não houve infracção para penálti.

Minuto 17, golo bracarense legal e sem fora de jogo, pois no momento do passe de Vitor Gómez para Navarro é Tomas Araújo que põe em jogo o avançado espanhol.

Minuto 38, boa decisão, pois não há infracção para penálti sobre o avançado grego do Benfica. É Pavlidis que na sua trajectória de corrida vai bater com o seu pé direito no calcanhar esquerdo de Robson que estava, inclusivamente, de costas.

Minuto 44, Gorby que já tinha visto amarelo ao fazer um "tackle" acaba por chegar primeiro à bola e tocá-la com o seu pé direito, acabando depois por tocar no pé de Bah derrubando-o na abordagem do lance, apresentando a sola levantada. Mesmo aceitando a falta cometida por Gorby, por imprudência na abordagem, nunca seria infracção para amarelo (seria o segundo). Correcta a decisão de nada mostrar em termos disciplinares.

Minuto 52, boa a decisão da equipa de arbitragem, não só não há falta de Gabri Martínez sobre Di María na área bracarense, como é o argentino que procura o contacto e cai na tentativa de ganhar um penálti, razão pela qual o amarelo por simulação foi correcto.

Minuto 80, Arthur Cabral, que já tinha visto cartão amarelo fez uma falta que não era passível de segunda advertência. Na ocasião, com a bola dominada e na rotação e tentativa de protecção da bola, o brasileiro acaba por, sem querer, tocar com a sua mão esquerda no peito/queixo de Diego Rodrigues. Infracção passível apenas de livre directo.