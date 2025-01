Como é que vai ser 2025 no que toca a séries de televisão e streaming?

Não é possível prever como será o ano televisivo. Dá para olhar para as estreias marcadas e fazer uma selecção do que parece ser mais importante, mas há sempre muito que fica de fora. Além disso, as estreias de séries podem sempre ser adiadas e até canceladas — vivemos num mundo em que a Warner Bros., por exemplo, cancelou filmes e temporadas inteiros, em alguns casos após as produções estarem completadas. Claro: pode, também, dar-se o caso de estas apostas acabarem por ser más séries. Não se pode, por último, ignorar que há muito ainda por anunciar.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt