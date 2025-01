Segunda na TV: Fluffy, Herman e O Acossado

Este início de semana também conta com tesouros submersos, ídolos caídos e As Crónicas de Spiderwick.

CINEMA

Lucy

Star Movies, 19h48

Thriller de ficção científica de Luc Besson, com Scarlett Johansson e Morgan Freeman. Lucy ganha força e conhecimento excepcionais quando o seu organismo assimila acidentalmente uma droga sintética.

O Acossado

RTP2, 23h31

É um daqueles filmes que marca um “antes e depois” na sétima arte. Datado de 1960, corresponde à primeira longa-metragem de Jean-Luc Godard e fica na história como um dos momentos mais emblemáticos da nouvelle vague.

SÉRIES

O Escândalo dos Correios

RTP2, 12h10

Minissérie britânica sobre um dos maiores erros judiciais da história do Reino Unido: centenas de funcionários do Royal Mail acusados de desviarem dinheiro, para depois se concluir que se tratou de uma falha no sistema informático. O caso ocupou os tribunais entre 1999 e 2015. Envolveu despedimentos, detenções, insolvências, desintegrações familiares e situações ainda mais dramáticas. As repercussões continuam a fazer-se sentir, com o Estado a ter de compensar as vítimas. Muitas só contactaram advogados depois de terem visto esta série. Os quatro episódios regressam à RTP2 a ritmo diário.

As Crónicas de Spiderwick

SyFy, 22h15

A série de livros escrita por Tony DiTerlizzi e Holly Black, passada num mundo de magia e fantasia, é vertida livremente para a televisão nesta minissérie criada por Aron Eli Coleite. Joy Bryant, Noah Cottrell, Lyon Daniels, Mychala Lee, Jack Dylan Grazer e Christian Slater dão vida à história dos Grace e dos mistérios com que se deparam numa antiga casa da família. Chega ao SyFy para ficar em emissão semanal.

DOCUMENTÁRIOS

Fallen Idols: Nick and Aaron Carter

TLC, 21h40

Quatro episódios dedicados a esmiuçar, semanalmente, as vidas dos irmãos Nick e Aaron Carter. O primeiro subiu aos píncaros da fama enquanto membro dos Backstreet Boys e caiu em desgraça ao ser alvo de várias acusações de abusos sexuais (as vítimas testemunham neste documentário). O segundo, que se tornou estrela pop ainda em criança, debateu-se durante anos com dependências e problemas de saúde mental, acabando por ser encontrado morto aos 34 anos.

Os Submarino Perdidos da II Guerra Mundial

História, 22h16

Estreia. Em meia-dúzia de episódios, emitidos aos pares à segunda-feira, segue-se a expedição conduzida pelo caça-tesouros Darrell Miklos para testar a teoria de que muitos dos saques dos nazis se encontram em submarinos que repousam no fundo do mar das Caraíbas.

Os Diários de Thomaz de Mello Breyner

RTP2, 22h54

Estreia. A partir dos diários, da correspondência e de outros registos pormenorizados que o médico Thomaz de Mello Breyner deixou, seguem-se as grandes alterações políticas que Portugal atravessou – nomeadamente, o fim do regime monárquico, a implantação da República e a ascensão do Estado Novo. São três episódios debitados à segunda-feira.

MÚSICA

Herman José - 50 Anos de Carreira

RTP1, 22h45

A celebrar os 50 anos de carreira e acompanhado pela sua big band, Herman José protagoniza um espectáculo descrito como “uma sumarenta viagem por muitos estilos e exemplos de como a música e o humor andam de mão dada”. Reviver “o seu passado artístico, saborear o presente com muito encantamento e brindar ao futuro” são as tónicas desta festa que conta com mais de 20 músicos em palco e a direcção musical do maestro (e cúmplice há mais de 30 anos) Pedro Duarte. A RTP2 captou-a em Outubro do ano passado, à passagem pelo Campo Pequeno, em Lisboa.

COMÉDIA

Gabriel Iglesias: Legend of Fluffy

Netflix, streaming

Em estreia, o quarto especial de stand-up do comediante norte-americano Gabriel “Fluffy” Iglesias. Foi gravado no Seminole Hard Rock Hotel & Casino (Florida) e versa sobre turbulências várias, seja em relações ou aviões.