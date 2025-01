Quando o criador da HBO Charles Dolan perdia uma aposta, pagava — em notas aos pedacinhos

Nascido em 1926, imaginou várias novas formas de fazer e distribuir televisão. Dos canais de notícias aos temáticos com desporto e filmes, criou as bases de uma importante parte do edifício dos media.

Charles Dolan era astuto, discreto, um negociador com olho para a oportunidade e extremamente calmo. É assim que é descrito, na hora da sua morte, no último sábado de 2024, o fundador, e no fundo inventor, do canal HBO e de parte da história da televisão por subscrição norte-americana. Mas talvez um retrato mais sagaz seja o que a sua cunhada, Jean Dolan, fez dele numa entrevista ao Newsday, jornal que a família Dolan detém: era tão competitivo que se ela ganhasse uma aposta ao cunhado sobre o resultado de um jogo de futebol americano, ele enviava-lhe a nota de 20 dólares que lhe cabia pagar, mas pelo correio e cortada aos bocadinhos. Segundo o New York Times, “forçando-a a pegar nos pedaços e a levá-los ao banco para depositar os seus ganhos”.