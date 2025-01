Marcelo critica situações na comunicação social em que culpa “morre solteira”

Nos prémios Gazeta, Presidente da República lembrou situação de há um ano do Global Media Group” e disse que agora são “outros protagonistas, como a Visão, mas com as mesmas consequências”.

O Presidente da República criticou na sexta-feira situações no sector da comunicação social em que a culpa "morre solteira", repetindo uma expressão que usou há um ano, e disse esperar "melhores notícias do jornalismo português" em 2025.

Na cerimónia de entrega dos Prémios Gazeta 2023, no Grémio Literário, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que há que "repetir palavras já ditas", perante situações "com lastro nas condições de trabalho, na qualidade dos conteúdos produzidos, na indefinição sobre pagamentos e salários e, sobretudo, com efeitos negativos na vida de tantos e tantas jornalistas e das suas famílias".

O chefe de Estado referiu que, se a cerimónia de há um ano foi "marcada pela situação vivida num dos grandes grupos de comunicação, o Global Media Group", agora são "outros protagonistas, como a Visão, mas exactamente com as mesmas consequências".

"Vivem-se indefinições nestas empresas em que ninguém é responsável, não é o proprietário, não é o gestor, não é o financiador, não é ninguém com responsabilidades administrativas, em que morre solteira a culpa", criticou.

No fim do seu discurso, Marcelo Rebelo de Sousa enalteceu o "papel heróico" dos jornalistas e disse esperar "melhores notícias do jornalismo português" neste ano.

"Eu continuo a acreditar, acreditava antes de ser Presidente, continuarei a acreditar depois de ser Presidente: a democracia como a liberdade de imprensa vencerão", declarou o chefe de Estado, que está a um ano e dois meses do fim do seu mandato.

Nesta cerimónia, em que Maria Antónia Palla recebeu a Gazeta de Mérito, Marcelo Rebelo de Sousa manifestou admiração pelo seu percurso como jornalista e defensora dos direitos das mulheres e anunciou que a irá condecorar em breve com o grau de grande oficial da Ordem da Liberdade.

Ante de discursar, o chefe de Estado ouviu outra das premiadas, Marta Vidal, distinguida com a Gazeta de Imprensa pela reportagem "A liberdade, lá em cima: os pássaros de Gaza", publicada pelo Expresso, acusá-lo e também ao Governo e ao presidente da Câmara Municipal de Lisboa de se manterem "em silêncio" perante "a aniquilação de um povo e de um território" por parte de Israel.

O Presidente da República fez questão de se dirigir directamente a Marta Vidal, por ter sido "interpelado directamente", e começou por referir que "é uma realidade que Portugal não reconheceu ainda o Estado da Palestina" e que "há uma tentativa de acordo na União Europeia em que há várias posições".

Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou que, "não obstante, Portugal continua a achar que deve haver uma solução, que foi recusada pelo Knesset israelita há meses, mas que é a solução adoptada pela comunidade internacional: dois povos, dois Estados".

O chefe de Estado salientou também que Portugal "votou na Assembleia Geral das Nações Unidas que a Palestina passasse de membro associado a membro de pleno direito" e "votou todas as resoluções de condenação daquilo que foram atentados contra o direito humanitário cometidos por Israel em Gaza".

Sobre Maria Antónia Palla, que iniciou a sua carreira em 1968, no Diário Popular, e passou por O Século Ilustrado, Vida Mundial, Anop, A Capital, RTP e Diário de Notícias, Marcelo Rebelo de Sousa realçou que foi a primeira mulher vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas, em 1979, e presidente da Caixa de Previdência dos Jornalistas.

"Um grande carácter, uma grande personalidade, um grande exemplo ético, uma grande democrata. Premiá-la é fazer justiça há muito devida", elogiou.

"Ouvi recordar que o Presidente Jorge Sampaio a condecorou com a comenda de Ordem da Liberdade. Pergunto por que é que não foi condecorada com a mesma condecoração dos Capitães de Abril homens, que foi o grande oficialato? Irá ser, dentro de dias. Não pode haver discriminação entre os Capitães de Abril e quem lutou também pela liberdade", considerou.

Os Prémios Gazeta são uma iniciativa do Clube de Jornalistas e têm o apoio da Câmara Municipal de Lisboa.