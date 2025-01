Alargamento do rastreio de cancro da mama adiado para Fevereiro. “Duplica” número de mulheres a rastrear

O alargamento do rastreio do cancro da mama a mulheres mais jovens (entre os 45 e os 49 anos) e mais velhas (dos 70 aos 74 anos) deve avançar apenas a partir de Fevereiro, porque foi necessário rever os protocolos com as instituições que são responsáveis pelo rastreio no terreno, adianta o Ministério da Saúde, que inicialmente tinha previsto arrancar já no início deste mês. Mas todas as mulheres que chegam a estas idades a partir de 1 de Janeiro deste ano estão incluídas e serão chamadas, garante o gabinete da secretária de Estado da Saúde.

