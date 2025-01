Residência sem visto exige antecedentes criminais de países onde viveu, informa AIMA

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou iOS.

A Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) publicou este sábado (4/1) um post na página da AIMA no Linkedin em que informa que mesmo quem poderá pedir residência sem visto prévio, necessita entregar o atestado de antecedentes, chamado em Portugal de registro criminal. Segundo a informação, é preciso não apenas o atestado do país de origem, mas também de outros países em que a pessoa que quer o título de residência tenha residido mais de um ano.

O post tem apenas duas frases. “Pedidos de Concessão de Autorização de Residência com dispensa de Visto de Residência. A apresentação do registro criminal do país de origem ou do país onde residia há mais de um ano (antes de entrar em Portugal) é obrigatória, incluindo os cidadãos que estejam em Portugal há mais de um ano”, afirma.

Atualmente, nacionais de 54 países podem entrar em Portugal sem ter visto, conta a advogada Catarina Zuccaro. “Isso está de acordo com os artigos 122 e 90 da Lei de Estrangeiros. Desde 2007 que é possível vir para Portugal e pedir a autorização de residência aqui. Precisa ter um emprego altamente qualificado, receber mais de 3 mil euros (19 mil reais) por mês e a empresa precisa estar registrada no IAPMEI”, explica.

Segundo Catarina, o comunicado não está relacionado com a mudança na Lei de Estrangeiros (Lei 23/2007) que foi aprovada no parlamento em dezembro, que cria a possibilidade de qualquer cidadão da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) entrarem no país e só depois pedirem a autorização de residência. "Essa possibilidade sempre esteve na lei. O que foi modificado foi ao abrigo do acordo com a CPLP", explica.

Segundo a jurista Beatriz Sidrim, da Destinos Objetivos, não há uma justificativa concreta para o comunicado da AIMA. "Não houve nenhuma mudança na lei, nenhuma nova disposição. Acredito que haja pessoas que achem que estando aqui não é necessário ter o atestado de antecedentes ou que não precisam do atestado de outros países", diz.

Beatriz conta de casos em que o atestado não foi necessário. "Eu ajudei alguns refugiados de guerra ucranianos que estavam pedindo a autorização de residência e era impossível conseguir o atestado por causa da guerra. Como a própria lei prevê a dispensa, desde que justificada, eles conseguiram o título", relata.

Para quem vem do Brasil, o pedido do atestado de antecedentes é muito simples, afirma Beatriz. "Com o .gov, basta entrar no site da Polícia Federal e é possível ter o atestado de antecedentes em segundos. E, como vem com um QR code, nem é preciso o apostilamento de Haia", acrescenta.