Seguro desafia Centeno a explicar salário de Rosalino e critica “lei à medida”

Socialista diz que pedido de clarificação não é uma forma de entrar em pré-campanha para as presidenciais, um terreno que não põe de parte, tal como o governador do Banco de Portugal.

A legislação alterada pelo Governo no dia 26 de Dezembro que permitiria a Hélder Rosalino assumir funções como secretário-geral do Governo e manter o seu vencimento mensal enquanto consultor da administração do Banco de Portugal (BdP) é, para António José Seguro, “feita à medida” e “censurável”. Mas o valor do salário que Rosalino recebe é também motivo para o antigo secretário-geral do PS desafiar o governador Mário Centeno a explicar “por que é que um consultor da administração ganha 15 mil euros por mês”.