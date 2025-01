Presidentes de metade das câmaras sempre “fiéis” ao mesmo partido estão de saída

Há 13 presidentes de câmara a terminar os seus mandatos em concelhos que nunca mudaram de cor partidária: cinco do PS, quatro do PSD e quatro da CDU.

Há 24 câmaras municipais que desde as primeiras eleições autárquicas, em 1976, nunca mudaram de cor partidária. Dessas, mais de metade terão de eleger um novo autarca em Setembro ou Outubro deste ano por causa da lei de limitação de mandatos. De acordo com o levantamento feito pelo PÚBLICO, estas 13 autarquias (a maioria no Centro e Sul do país) cujo presidente está em fim de mandato dividem-se pelo PS (com cinco), PSD (quatro) e pela CDU (quatro). O facto de os autarcas estarem de saída não determina a mudança de cor partidária naqueles concelhos, mas cria condições políticas que podem favorecer essa alteração.