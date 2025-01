Começar o ano… a ser voluntário

A chegada de um novo ano é também sinónimo de novos desejos, novos planos e objectivos. Entre os desejos de novo ano, por que não dedicar uma das tradicionais passas ao voluntariado?

Portugal tem uma taxa de participação de voluntariado de 6%, um número que nos deixa no fundo da tabela da União Europeia, muito abaixo de países que chegam a atingir os 40%. Além disto, este número de voluntários em Portugal diminuiu ainda mais durante a pandemia.

A Bolsa do Voluntariado, lançada pela Entreajuda em 2006, tem como objetivo facilitar a participação voluntária, servindo de ponto de encontro entre a procura e a oferta de voluntários e permitir, numa ótica dinâmica, articular a necessidade de trabalho voluntário por área com a disponibilidade para o prestar por pessoas e entidades, com qualificações e motivações distintas.

A bolsa potencia um “mercado” virtual de voluntariado, facilitando o encontro de necessidades e vontades. Trata-se de uma ferramenta de gestão e desenvolvimento online em tempo real, que aproveita as qualificações dos voluntários e permite a capacitação das organizações.

Através da bolsa do voluntariado é possível encontrar várias oportunidades. Uma das áreas de que tem gerado mais interesse e que permite uma maior conciliação de tempo é o voluntariado remoto ou digital, que permite ajudar em necessidades “sem estar no terreno”, em actividades administrativas como apoio administrativo, gestão de redes sociais, contabilidade, etc… Assim, deixamos três oportunidades de voluntariado remoto disponíveis na bolsa do voluntariado:

A Associação Cabeço Santo procura voluntários para a gestão das redes sociais, que apoiem na elaboração de conteúdos informativos sobre ambiente e natureza através de redes sociais e site (por exemplo redação de artigo ou criação de visual). Esta associação ambiental trabalha na preservação e restauração ecológica das paisagens de floresta nativa, em prol da saúde do solo, da água e da resiliência dos ecossistemas. Fazem ações de controlo e remoção de espécies de flora invasora/exótica e salvaguarda da flora e fauna para a biodiversidade e para a permanência dos biomas nativos.

A Associação Lima Amor procura um designer para edição de vídeos gráficos simples. Esta associação garante uma entrega trimestral de caixas de roupas, calçado, fraldas e produtos de higiene para crianças dos 0 aos 6 anos residentes e/ou frequentadoras de escolas no bairro de Campolide. Fomentam a economia circular sendo que no fim de cada trimestre todos os itens são devolvidos à Associação e só assim as crianças recebem uma nova caixa que supra as novas necessidades do momento. A ideia é envolver as famílias no projeto com o intuito de sensibilizar a comunidade a cuidar do próximo.

A Associação Portuguesa pela Igualdade Parental e Direitos dos Filhos está à procura de voluntários na área de design para funções como a elaboração de cartazes para as redes sociais, brochuras para impressão e produção de conteúdos para o site. Esta associação assume-se como uma entidade de referência nacional no apoio a pais, mães, filhos/as, avós e famílias das crianças, em especial nas situações de divórcio ou separação conjugal, na promoção da residência alternada, parentalidade positiva, da mediação familiar, na prevenção de conflitos parentais e no estímulo à formação e investigação nas matérias ligadas às crianças e sua família.

Associação Cabeço Santo

Local: Aveiro

Contacto: cabsanto@gmail.com Associação Lima Amor

Local: Lisboa (Campolide)

Contacto: associacaolimaamor@gmail.com Associação Portuguesa pela Igualdade Parental e Direitos dos Filhos

Local: Lisboa

Contacto: igualdadeparental@gmail.com

Em colaboração com a Bolsa do Voluntariado da ENTRAJUDA