O Bloco Central dos solos

A polémica alteração à lei dos solos está a ser feita por um Governo da AD para suavizar as regras mais duras aprovadas no tempo de Pedro Passos Coelho e conta com muitas reservas por parte do Presidente da República, que, mesmo assim, promulgou o diploma, enquanto o maior partido da oposição, o PS, reflecte sobre qual a melhor posição a adoptar, sendo certo que o anterior primeiro-ministro socialista, António Costa, se preparava para também ele propor ao Parlamento uma alteração semelhante se o Governo não tivesse entretanto caído.

