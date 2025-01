Musk intromete-se na política britânica com apoio à extrema-direita e críticas ao Governo

Elon Musk, multimilionário, aliado de Donald Trump e membro da equipa do Presidente eleito dos Estados Unidos parece determinado em influenciar o debate político em algumas das principais democracias europeias. Depois de apelar abertamente ao voto no partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) nas eleições alemãs do próximo mês, o dono da rede social X lançou-se esta semana num violento ataque contra o Governo trabalhista do Reino Unido e intensificou o seu apoio a partidos e figuras da direita radical e extrema do país.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt