Morreu Jeff Baena, realizador e marido de Aubrey Plaza

O realizador norte-americano Jeff Baena morreu esta sexta-feira aos 47 anos. O seu corpo foi encontrado pela polícia na sua residência em Los Angeles, estado norte-americano da Califórnia. As autoridades suspeitam de suicídio.

Realizador de The Little Hours, Life After Beth, Spin Me Round, Joshy e Horse Girl, Baena foi também co-autor do argumento de Os Psico-Detectives (I Heart Huckabees).

Baena era casado com a actriz Aubrey Plaza (The White Lotus, Parks and Recreation), com quem trabalhara em várias das suas películas.