A DGEG não conseguiu obter da AT as respostas de elegibilidade sobre beneficiários das tarifas sociais de electricidade e de gás, pelo que em Dezembro o acesso ao desconto não é automático.

Os clientes de electricidade que no mês de Dezembro pudessem ter tido acesso automático às tarifas sociais de electricidade e de gás natural vão ter de pedir este desconto “à moda antiga”, ou seja, terão de fazer o pedido via comercializador de energia e ficar à espera que este tenha resposta do operador de rede para aplicá-lo aos seus consumos na facturação do mês.