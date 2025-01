Sp. Braga denuncia apredejamento de autocarro antes de jogo com Benfica

O Sp. Braga denunciou um apedrejamento contra o autocarro da equipa, ataque cometido na noite desta sexta-feira, 3 de Janeiro, em Lisboa, por volta das 23h30. Numa nota divulgada pelo clube minhoto, detalha-se que um grupo de cerca de 15 indivíduos vestidos de preto e encapuzados terá sido o autor deste acto de violência, rebentando ainda vários petardos junto ao hotel após o apedrejamento.

"Foram registadas algumas perdas materiais, mas não houve feridos", pode ler-se na explicação do clube minhoto, dizendo-se que foi chamada a Polícia de Segurança Pública (PSP) e apresentada queixa. "A polícia montou uma operação de protecção ao autocarro durante toda a noite e ao longo do dia de hoje [sábado]", prossegue o clube minhoto.

De acordo com informações recolhidas pelo PÚBLICO junto da PSP, não há ainda suspeitos identificados. Foram recolhidos todos os indícios do crime no local e será feita uma comunicação ao Ministério Público, confirmando-se o reforço de policiamento no local.

Para o Sp. Braga, a violência podia ter mesmo escalado para outros patamares, não fosse a rápida intervenção da segurança presente no local.

O autocarro foi atingido por pedras na frente e na lateral, não se conhecendo ao detalhe a extensão dos danos provocados pelas pedras, nem se será necessário fazer uma troca no veículo que levará os "guerreiros" até ao Estádio da Luz.

A partir das 18h, o Benfica recebe o Sp. Braga, jogo que poderá dar às "águias", em caso de vitória, a liderança do campeonato à condição. Já os minhotos, quintos na Liga, não querem perder mais terreno para o Santa Clara, dois pontos à frente na tabela classificativa.

Notícia actualizada às 11h37: acrescentada informação da PSP sobre o ataque ao autocarro