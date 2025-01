Artur Jorge é o novo treinador do Al-Rayyan no Qatar

Em oito meses no comando técnico do Botafogo, Artur Jorge levou o clube carioca à conquista do campeonato brasileiro, e de uma inédita Taça Libertadores.

O treinador português Artur Jorge, de 53 anos, vai orientar o Al-Rayyan até 2027, anunciou este sábado o clube de futebol do Qatar nas suas redes sociais.

"Artur Jorge lidera até 2027", lê-se numa mensagem publicada na rede social X, pouco depois de os brasileiros do Botafogo terem anunciado a rescisão do contrato com o técnico português.

Em oito meses no comando técnico do Botafogo, Artur Jorge levou o clube carioca à conquista do campeonato brasileiro, e de uma inédita Taça Libertadores, ao vencer na final o Atlético Mineiro, em Buenos Aires.

Natural de Braga, jogador dos "arsenalistas" durante praticamente toda a carreira e com passagem como treinador por quase todas as suas equipas desde a formação, Artur Jorge deixou o comando técnico do Sporting de Braga em Abril passado para ir treinar o clube do Rio de Janeiro.

Artur Jorge reconheceu recentemente que ambiciona orientar o FC Porto, Benfica ou Sporting, crónicos candidatos à vitória na I Liga portuguesa de futebol, mas vincou não ter intenção de regressar de imediato a solo luso.

Em Dezembro passado, o técnico foi condecorado com o grau de comendador da Ordem do Infante D. Henrique pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e homenageado pela Câmara Municipal de Braga e pela Federação Portuguesa de Futebol.