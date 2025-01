O rosto dos nossos intelectuais do século XIX e muito mais novidades no Museu do Chiado

O grande retrato da viscondessa de Menezes, feito pelo seu marido em 1862, é o que mais se aproxima na pintura portuguesa de uma princesa Diana do século XIX. É uma cena mundana que fala do mundo elegante do romantismo, talvez do momento que antecede um baile. Carlota, uma mulher jovem e indiscutivelmente bonita, retratada na varanda de um palácio, parece absorta nos seus pensamentos. De ombros nus e decote generoso, posa para Luís de Menezes, mas o seu olhar desvia-se do pintor e, por interposta pessoa, do espectador que somos todos nós.

