Há 26.500 edifícios construídos em zonas susceptíveis a inundações

Em Portugal continental existem pelo menos 26.540 edifícios localizados em áreas susceptíveis a inundação, normalmente associados a leitos de rios. Num mundo onde as alterações climáticas fazem cada vez mais parte do quotidiano das populações e com a memória recente das inundações em Valência, os dados trazidos no mais recente Relatório do Estado do Ordenamento do Território 2024 (REOT), coordenado pela Direcção-Geral do Território, que esteve em consulta pública no portal Participa até esta sexta-feira, são um alerta para o mau ordenamento que ainda figura no país.

