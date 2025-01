Pressão nas urgências aumenta: no domingo haverá sete fechadas

Na última semana do ano, verificou-se uma tendência crescente das infecções respiratórias agudas graves. Neste fim-de-semana, vão estar encerradas seis urgências no sábado e sete no domingo.

Depois do Natal e das festas de passagem de ano, o ano de 2025 arrancou com uma elevada procura dos serviços de saúde. A Linha SNS24, por exemplo, atingiu no segundo dia do ano um novo máximo de atendimentos, com mais de 24 mil chamadas atendidas (mais do dobro do que em 2 de Janeiro de 2024), que provocaram em determinados períodos “tempos de espera longos”. Os serviços de saúde enfrentam por estes dias uma grande pressão com a afluência às urgências a aumentar, seja pela circulação intensa de vírus respiratórios, seja pela descida das temperaturas e os subsequentes problemas de saúde a ela associados. Neste primeiro fim-de-semana do ano, vão estar encerrados seis serviços de urgência hospitalar no sábado e sete no domingo, de acordo com os dados constantes do portal do SNS.