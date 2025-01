BE quer ouvir ministra da Saúde sobre transferência de hospitais para misericórdias

A administração do Hospital de Santo Tirso transmitiu esta sexta-feira a um grupo de deputados do PS desconhecer as condições em que irá trabalhar após a transferência da gestão para a União de Misericórdias Portuguesas. A revelação foi feita à Lusa pela deputada Sofia Andrade, que juntamente com os deputados Carlos Brás e Patrícia Faro, o presidente da Federação Distrital do Porto socialista e o presidente da câmara local, Alberto Costa, se reuniu com o Conselho de Administração (CA) daquele hospital.

"Esta decisão foi tomada de um modo absolutamente discricionário, sem que viesse acompanhada de nenhum tipo de fundamento", afirmou a deputada socialista, acusando o Governo de "não falar com as autarquias locais, nem com a administração da Unidade Local de Saúde do Médio Ave [que integra os hospitais de Santo Tirso e de Vila Nova de Famalicão]". "O que retiramos da reunião é que a própria administração continua a trabalhar de acordo com o que nos foi dito pela tutela, de uma forma normal, porque eventualmente isto irá acontecer".

O CA, continuou Sofia Andrade, "não sabe quando é que irá acontecer, não sabe ainda quais são os contornos que estão subjacentes a este acordo e, portanto, não conseguiu confirmar absolutamente nada".

A deputada deu nota ainda que os deputados do PS na Comissão de Saúde submeteram um requerimento com carácter de urgência que será discutido e votado na próxima quarta-feira para que a ministra da Saúde vá ao Parlamento prestar esclarecimentos, bem como pediu uma cópia do acordo celebrado entre o Governo e a União das Misericórdias.

"Continuamos à espera de informações da ministra, portanto, toda e qualquer informação que o PSD local possa apregoar efectivamente não está fundamentada, não está explicada por ninguém da parte da tutela", disse. A porta-voz socialista assinalou ainda que a "falta de clareza e de informação por parte do Governo" está a "gerar um grande transtorno e grande preocupação entre os funcionários do hospital" e que a ULS "cumpriu o seu plano de gestão para o ano de 2024", falando em mais uma tentativa do Governo de "privatizar e tentar atacar aquilo que é o Serviço Nacional de Saúde".

O presidente da câmara, Alberto Costa, revelou que até esta sexta-feira de manhã "não recebeu resposta" da ministra da Saúde ao "pedido de reunião urgente feito em 13 de Dezembro". "Não vamos abdicar que a gestão deste hospital seja pública nem de defender os direitos dos trabalhadores", frisou o autarca.

Alberto Costa informou também que vai reunir-se com a Santa Casa da Misericórdia [de Santo Tirso], para perceber que informação tem, com os representantes dos trabalhadores do hospital, para perceber os seus anseios e que perguntas querem ver respondidas pela tutela, e com o PCP e BE de Santo Tirso para concertar posições.

"Esta ULS é uma das melhores do país. Esta reversão não faz sentido nenhum", enfatizou o autarca.