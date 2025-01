Itamaraty cria estrutura de cooperação internacional com sede em Lisboa

Foi formalizada esta sexta-feira (3/1) a constituição do Escritório de Cooperação em Lisboa. Será dirigido por um diplomata e subordinado à Embaixada do Brasil em Lisboa.

O Governo brasileiro publicou hoje, em Diário Oficial, a constituição de um Escritório de Cooperação em Lisboa. Ligado ao Ministério das Relações Exteriores, a estrutura será chefiada por um diplomata e ficará subordinada à embaixada do Brasil em Lisboa.

A portaria, assinada por Maria Laura da Rocha, em substituição do Ministro das Relações Exteriores, foi publicada esta sexta-feira (3/1) no Diário Oficial. Segundo a publicação, o escritório vai trabalhar em coordenação com a Agência Brasileira de Cooperação.

As funções do escritório incluem atividades ligadas a programas de cooperação internacional para o desenvolvimento e assistência humanitária. Entre as áreas abrangidas, estarão a ciência, tecnologia e inovação.

É a segunda estrutura de cooperação brasileira anunciada para Lisboa. Em 4 de dezembro, foi assinado um protocolo em que a prefeitura de Lisboa se comprometeu a ceder um edifício na cidade para um centro de negócios e cultura, que ficará sob responsabilidade da Agência Brasileira de Promoção de Exportações (ApexBrasil) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). Também vão participar como parceiros a EMBRATUR e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Segundo Paulo Matheus, que dirige o escritório da ApexBrasil em Lisboa, a iniciativa é positiva. “Faz todo o sentido que todas as representações diplomáticas tenham um braço de cooperação”, afirma.

Ele não acredita que as duas estruturas se sobreponham. "Ela vai atuar em outra área de cooperação. E nós, na ApexBrasil, trabalhamos muitas vezes em colaboração com a Agência Brasileira de Cooperação", relata.

Para o economista José Marques da Silva, presidente do Comitê de Economia da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa no Rio de Janeiro, a escolha de Lisboa para o escritório será um impulso na cooperação entre os dois países. “É honroso para Portugal que o Brasil tenha escolhido o país para instalar o escritório de cooperação internacional. É um sinal politicamente importante da credibilidade de Portugal. Pode ter um efeito muito importante no incremento do relacionamento entre os dois países, ao trabalharem em conjunto na cooperação”, avalia.