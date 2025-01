Maçons querem Gouveia e Melo à Presidência: “Será no estilo de Jorge Sampaio”

Se Henrique Gouveia e Melo chegar a Presidente da República, será um chefe de Estado parecido com Jorge Sampaio. Quem o diz é José Manuel Anes, antigo grão-mestre da Maçonaria Regular, e um dos impulsionadores do Movimento de Apoio Almirante à Presidência, uma associação que está a ser constituída com o intuito de apoiar uma eventual candidatura presidencial do antigo chefe do Estado-Maior da Armada.

